Promotor critica projeto de redução de vereadores: ‘vontade de aparecer’

O promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici criticou em uma rede social o projeto que prevê a redução no número de vereadores na Câmara de Americana – de 19 para 15. Para ele, o mais efetivo seria a redução no número de assessores de gabinetes. A crítica foi feita em um comentário em uma postagem na página do vereador Welington Rezende (PRP), que incentivava os internautas a se manifestarem sobre o projeto que começou a tramitar na Casa Legislativa.

Foto: Facebook / Reprodução

Para o integrante do MP (Ministério Público), a redução no número de vereadores, “apesar de simpática”, é um “atentado à Democracia” e poderia tornar a Câmara de Americana muito elitista “tal como era em tempo não muito distante quando os vereadores não eram remunerados”. “Quanto mais vereadores, mais representação”, alegou o promotor. Ele ainda criticou que a apresentação do projeto “só traduz a vontade de aparecer pois jamais será aprovado”.

Buonamici também defendeu a mudança no horário das sessões legislativas para que haja maior participação popular. Atualmente, as sessões ocorrem de quinta-feira, a partir das 14h.

Foto: Facebook / Reprodução

Em reportagem publicada no último dia 17, o LIBERAL mostrou que a redução no número de assessores de gabinetes traria uma economia maior à câmara do que a redução de vereadores. O assessor de gabinete mais bem remunerado ganha R$ 5.273,92. Se só esse cargo fosse extinto nos 19 gabinetes, por exemplo, a economia anual seria de R$ 1,202 milhão – num cálculo grosseiro, que não leva em conta encargos nem outros custos que poderiam ser reduzidos com menos gente, como combustível e telefone. O corte de quatro vereadores e de seus respectivos gabinetes geraria economia aproximada de R$ 1,176 milhão ao ano.

O vereador Welington Rezende ressaltou que o comentário do promotor trata-se de uma “opinião pessoal”, mas discordou do que ele escreveu. Segundo Rezende, a redução no número de vereadores surtiria um efeito melhor, pois diminuiria, em conjunto, a estrutura do gabinete. “Nosso projeto é baseado em uma decisão do STF que prevê o teto de vereadores, não o mínimo. Para os vereadores que têm um trabalho efetivo, a redução de assessores poderia prejudicar”, disse.

Sobre a mudança no horário das sessões, Welington Rezende também não concorda com a medida. “Já tentamos mudar de horário e vimos que não surte efeito de economia, já que teríamos que pagar hora extra aos funcionários da câmara. Além disso, se não terminar até as 22h a sessão continuaria no outro dia, gerando ainda mais gastos”, defendeu.

O vereador acredita que a saída para a participação da população nas sessões da câmara seria a transmissão no site e na página do Facebook do Legislativo americanense. “A população tem hoje acesso à internet, então precisamos facilitar o acesso à transmissão”, acredita.