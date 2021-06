Promotor cobra medidas contra poluição da Represa Salto Grande, em Americana

O promotor de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro, integrante do Núcleo PCJ-Piracicaba do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente), enviou ofício para autoridades cobrando uma atualização das condutas adotadas para despoluição da Represa Salto Grande, em Americana.

Até o momento, apenas a Cetesb de Americana se manifestou. “Ainda aguardo resposta da Prefeitura de Paulínia, da Sabesp e da Agemcamp. É provável que depois marque uma reunião para saber qual é o quadro atual”, disse em entrevista ao LIBERAL nesta quinta.

Recuperação da Represa Salto Grande, em Americana, está na mira do Ministério Público – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Cetesb Americana informou que com relação às denúncias de problemas na rede de esgoto nos bairros próximos à Represa Salto Grande, bem como da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Praia Azul, a qual lança efluentes tratados no manancial, as queixas contra o DAE (Departamento de Água e Esgoto) foram sanadas.

De acordo com a companhia, foram registradas três denúncias em 2020 e nenhuma neste ano. Duas das reclamações eram referentes a vazamento de esgoto de um bueiro na Rua Maranhão, na Praia Azul. Uma terceira dava conta de emissão de odor e espuma provenientes da ETE no mesmo bairro.

Vereador Gualter Amado questiona prefeitura sobre se existe alguma comissão responsável pelas questões de recuperação ambiental da represa – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Não foi constatada, no entanto, a presença de espuma no córrego Olho D’Água, receptor dos efluentes tratados pela estação.”

O promotor também questionou a Prefeitura de Paulínia sobre as ações para implantar a coleta e afastamento do esgoto originado no município e lançado sem tratamento na represa.

“Paulínia fala que renovou a concessão com a Sabesp, mas tinha nas margens da represa alguns pontos que davam extravasamento, não estavam interligados à rede e pedi informações”, disse.

Castanheiro aguarda posicionamento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e da CPFL Renováveis.

Por meio da assessoria, a CPFL Renováveis – responsável pela limpeza dos aguapés e manutenção em geral – informou que prestará todos os esclarecimentos necessários ao Gaema, conforme prazo estabelecido.

COMISSÃO

Na última quarta, o vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou, na câmara, um requerimento em que questiona a prefeitura se existe alguma comissão responsável pelas questões de recuperação ambiental da represa bem como da Gruta Dainese. A administração municipal tem um prazo de 15 dias após ser notificada para responder.

Por meio da assessoria, a prefeitura informou que atualmente a Secretaria do Meio Ambiente atua com a fiscalização da represa e o acompanhamento do trabalho de limpeza.

“O prefeito Chico Sardelli tem trabalhado desde o período em que foi deputado pela limpeza da represa que depende não só de Americana, mas de todos os municípios à montante, uma vez que despejam o esgoto tratado no rio que a abastece”, traz nota.