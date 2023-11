Promotor cobra explicações de Americana sobre despejo de efluentes em Nova Odessa

O promotor Ivan Carneiro Castanheiro, do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do MP (Ministério Público) cobra explicações de Americana sobre a denúncia de despejo de efluentes próximo à Estação de captação de água do bairro Santo Ângelo, em Nova Odessa.

Ele considera que já foi possível a instauração de procedimentos administrativos e um dos questionamentos diz respeito as autuações administrativas por parte Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba que ocorreram quatro vezes: em abril e outubro de 2022, além de março e setembro deste ano, devido ao não licenciamento.

O promotor também quer saber se a estação americanense tem uma relação com o suposto descarte de efluentes em Nova Odessa.

A denúncia partiu do vereador de Nova Odessa Cabo Natal (Avante), que identificou o descarte próximo à estação da cidade, no último sábado (4).

A Coden, responsável pelo abastecimento em Nova Odessa, chegou a suspender a captação, que foi retomada nesta quarta.

O promotor também oficiou o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana para que no período de dez dias encaminhe um documento informando quais providências foram adotadas para sanar irregularidades constatadas e atuadas pela Cetesb.

Em relação às denúncias do vereador, Castanheiro pediu para esclarecer e comprovar em quais locais ocorrem lançamentos clandestinos de efluentes domésticos ou industriais.

Caso tenha sido identificado algum problema, o promotor questiona quais as providências adotadas pelo DAE de Americana para saná-los e qual o prazo para resolver o problema.

Em nota, o DAE disse que já solicitou laudo à equipe técnica responsável pela manutenção e operação da estação e aguarda o retorno.

A Cetesb antecipou que efetuará as fiscalizações de sua competência de eventuais infrações ambientais.