Promotor arquiva inquérito que apurava contrato com consultório de diretor do HM

O promotor de Justiça Sergio Claro Buonamici, de Americana, arquivou o inquérito que apurava um contrato firmado entre a prefeitura e o consultório do atual diretor técnico do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, Luís Antonio Adamson.

O promotor afirmou ter determinado o arquivamento porque não há “justa causa” para uma ação de improbidade administrativa. O parecer é do dia 18 de março.

Adamson assumiu cargo na direção do Hospital Municipal em 2021 – Foto: Arquivo / O Liberal

Buonamici investigava o fato de Adamson ser servidor da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) e, ao mesmo tempo, seu consultório manter um convênio com a prefeitura para a realização de consultas de ortopedia.

O primeiro contrato entre as partes foi celebrado em outubro de 2018, quando Adamson ainda não era diretor do HM – ele assumiu o cargo em agosto de 2021. Atualmente, existe um vínculo válido até junho deste ano.

A investigação averiguava um possível conflito de interesse, pois a legislação proíbe a prefeitura de celebrar esse tipo de contrato com pessoas que integram seu quadro de servidores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, de acordo com Buonamici, essa regra não se aplica ao caso, pois Adamson não trabalha para a prefeitura, mas, sim, para a Fusame, que possui autonomia administrativa. O promotor lembrou que a fundação consiste numa autarquia criada por meio de uma lei de 1977, com a finalidade de administrar o HM.

“Sendo funcionário público da Fundação de Saúde do Município de Americana não o impede de participar da licitação ou da execução do contrato patrocinado pela Prefeitura Municipal de Americana”, diz o promotor, que chegou a essa conclusão após ter recebido a justificativa do Executivo. “Não há causa fundada para indicar a incompatibilidade”, afirma.

Buonamici instaurou o inquérito no ano passado, com base num requerimento protocolado pelo vereador Dr. Daniel (PDT) na câmara. No documento, aprovado pelo Legislativo em setembro, o parlamentar fez questionamentos à administração municipal sobre o assunto.

O arquivamento, agora, precisa ser julgado pelo Conselho Superior do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Conforme nota enviada pelo MP ao LIBERAL, não há data prevista para o julgamento.