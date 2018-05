Promessa de combustível atrai mais de 500 motoristas no Cariobinha

Mais de 500 motoristas aguardam a chegada de combustível em um posto na Rua São Simão, 135, no Cariobinha, em Americana. A informação inicial era de que o estabelecimento receberia 10 mil litros de etanol às 10 horas, o que não aconteceu. De acordo com funcionários, o combustível deve chegar por volta da 12h30 e será suficiente para abastecer no máximo 500 veículos. Cada motorista poderá colocar somente R$ 60 de álcool.

Foto: O LIBERAL

Luiz da Silva Júnior, de 42 anos, está na fila desde as 7h50. “Ontem à tarde [domingo] um amigo esteve no posto e o dono disse que chegaria álcool hoje [segunda-feira], às 10 horas, mas até agora [11h45] não chegou ainda. Um outro funcionário disse que chegaria ao meio-dia, mas que só vai abastecer R$ 60 por carro”, declarou. O LIBERAL esteve no posto e as informações foram confirmadas por um gerente.

Júnior disse que por falta de combustível não pode trabalhar. “Vendo e faço manutenção de purificador de água, portanto, dependo do carro. E muitas outras pessoas que estão na fila [para comprar combustível] também não foram trabalhar”, disse.

O LIBERAL ligou, na manhã desta segunda-feira, em ao menos 30 postos de Americana. Oito deles disseram estar sem combustível e apenas um – além do estabelecimento localizado no Cariobinha – alegou aguardar a chegada do produto, porém, não soube dizer o horário. O estabelecimento fica na Rua Washington Luiz, 514, no Centro. Os demais postos não atenderam as ligações.