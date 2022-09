Projetos na câmara vão viabilizar 400 moradias no Jardim da Balsa

Propostas da prefeitura autorizam alienação do terreno e referendam convênio com o Estado

Área 25,9 mil metros quadrados vai abrigar o condomínio - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, na última quarta-feira, dois projetos de lei que vão viabilizar a construção de um condomínio com 400 apartamentos para famílias de baixa renda no Jardim da Balsa 2.

O empreendimento havia sido anunciado pela administração municipal em junho, após assinatura de convênio com o Governo do Estado, conforme o LIBERAL noticiou à época. No entanto, cabe ao Legislativo decidir sobre duas situações para que as moradias possam, de fato, ser construídas.

Uma das propostas protocoladas na quarta autoriza a alienação, mediante licitação, do terreno que vai abrigar o condomínio. O processo licitatório visaria, justamente, à implantação do empreendimento no local. Segundo o Executivo, a área tem 25,9 mil metros quadrados e está avaliada em R$ 4,95 milhões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A outra propositura, simplesmente, referenda o convênio firmado entre prefeitura e governo estadual. Os dois projetos ainda precisam passar por votação entre os vereadores.

Intermediado pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o convênio faz parte do programa Casa Paulista e vai contemplar 400 famílias com renda total de até três salários mínimos, que poderão comprar os apartamentos por valor abaixo do praticado no mercado.

De acordo com a prefeitura, as unidades terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos.