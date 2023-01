Projetos dos novos viadutos devem ser enviados à Artesp até julho

Novas estruturas vão interligar a Praia dos Namorados e o Iate Clube de Campinas à região do Jardim Boer e do Jardim Bertoni

Prefeito acompanhou visita de engenheiros - Foto: Leon Botão - Prefeitura de Americana

A CCR AutoBAn deve apresentar à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), até julho, os projetos para construção dos dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Cabe à agência aprovar os projetos e autorizar o início das obras. As informações são da prefeitura. As novas estruturas vão interligar a Praia dos Namorados e o Iate Clube de Campinas à região do Jardim Boer e do Jardim Bertoni.

Na última quarta, o prefeito Chico Sardelli (PV) acompanhou engenheiros da AutoBAn, concessionária responsável pela Anhanguera, numa visita técnica aos pontos onde os viadutos serão construídos.

Segundo a prefeitura, a concessionária deve contratar em até 30 dias uma empresa terceirizada para análise dos projetos já existentes, atualização dos estudos de tráfego, estudo das necessidades dos locais e apontamento da melhor solução.

Na sequência, haverá a apresentação dos projetos à Artesp. As obras têm custo estimado em R$ 50 milhões e vão ser executadas pela AutoBAn.

“A construção desses viadutos é uma grande conquista para o desenvolvimento de Americana, porque a ausência dessas transposições tem dificultado o crescimento da cidade”, afirmou Chico.

As transposições estão previstas num TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o Ministério Público. O objetivo é melhorar o tráfego de veículos na região.

“Essas obras serão fundamentais para Americana avançar, atraindo ainda mais empresas, dando mais segurança no tráfego no entorno da rodovia, em bairros que estão crescendo muito. Vamos finalmente conseguir atender a uma demanda grande e antiga”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).