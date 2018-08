Projetos do Turismo e Cultura priorizam restauro de prédios

Antes de retornar ao posto de secretário de Cultura e Turismo de Americana, que já tinha ocupado em administração anterior, Fernando Giuliani fez um plano de governo e, nas propostas, colocou como metas a reforma do Teatro Municipal Lulu Benencase e do OMA (Observatório Municipal de Americana). Em revitalizações realizadas por meio de parceria com a iniciativa privada, as obras foram realizadas e os espaços puderam ser reabertos. Agora, entre os novos objetivos estão reformar o Museu do Casarão, a Casa Herman Müller e a Estação Cultura. Em entrevista ao LIBERAL, o secretário detalhou a tramitação destes e outros projetos.

Giuliani relembra que o observatório foi revitalizado e reativado em sua gestão após ter sido atingido por um incêndio. Hoje, lota em dias de observações. “Com a reforma, nós conseguimos fazer uma laje, que fica junto ao observatório na qual as pessoas podem colocar seus telescópios. E isso trouxe um número muito grande de pessoas para o OMA. Fizemos alguns cursos, estamos tentando atender as escolas, agora em breve, além do Roteiro Raízes, que é um projeto que nós contamos a história do município, vamos criar um roteiro que chama Roteiro dos Sonhos”. Este segundo passeio envolve visitas de estudantes à Casa do Conto, Parque Ecológico e OMA. Outra iniciativa envolvendo o espaço que está em tramitação é a aquisição de um planetário, para orientações sobre astronomia, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Outro espaço reaberto na atual administração, após reforma, foi o Teatro Municipal. O secretário celebra que, desde então, não teve datas em que o equipamento não fosse ocupado por espetáculos. “Hoje grandes espetáculos vêm para Americana. Tudo que acontece em Campinas e São Paulo trazemos para o nosso teatro”, comemora. Ele aponta que, em três anos e meio, a pasta atingiu um público de 1,6 milhão de pessoas em mais de 1,2 mil eventos, sendo 949 deles gratuitos.

Foto: Arquivo - O Liberal

FORMAÇÃO DE ARTISTAS. Para além da atração de público, Giuliani também destaca a formação de artistas. “Temos uma política cultural que vai além da Biblioteca e o Cineclube. Nossa escola de música tem 700 alunos, que fazem aula gratuita tanto de teoria como de instrumento. Uma escola renomada, apoiada pela nossa banda municipal e nossa orquestra municipal. Então, Americana tem um potencial muito grande de formação de artistas”.

Aplicativo é aposta para ampliar acesso às atrações

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Para facilitar o acesso às atrações turísticas e culturais em Americana, a Secretaria de Cultura e Turismo estuda a criação de um aplicativo que reúna essas informações e sirva como guia. Uma das alternativas, que está em andamento, é tentar enquadrar a cidade como MIT (Município de Interesse Turístico) para que essa plataforma seja viabilizada.

O Senac e o Comtur estão com a prefeitura nesse projeto. “Fizemos um levantamento turístico da cidade, mostrando o potencial de hotel, de bares, restaurantes, de turismo religioso, de negócios, lazer e de conhecimento”, detalha o secretário Fernando Giuliani. Em paralelo, a intenção também é criar um QR Code ou outro tipo de interatividade para ações junto a estudantes. “Nós fizemos uma parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia) que será levado à frente assim que vier essa verba.

Os estudantes vão passar na Casa Herman, e lá está enterrado o cachimbo de Herman Müller, por exemplo, e eles vão poder passar o QR Code e saber daquela questão da história. E assim, as escolas vão poder incorporar isso nas suas aulas como incentivo e para despertar a curiosidade”, antecipa Giuliani.

Casarão e casa Herman

A secretaria de Cultura e Turismo busca a retomada do restauro do Museu Histórico e Pedagógico Municipal Doutor João da Silva Carrão, popularmente conhecido como Museu do Casarão ou Museu do Salto Grande, através de parcerias público-privadas, com entidades ou governo federal. Outra proposta de restauração é para a Casa Herman Müller. Uma verba de R$ 1,3 milhão é pleiteada junto a uma empresa que já teve parceria com a prefeitura no passado. “Eles têm interesse, mas estamos esperando a resposta”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani. Em relação à Casa Herman Müller, o titular da pasta disse que deve ser reativado o projeto “House Herman” para eventos com bandas de Americana e vindas de outras localidades. Outra ação programada para o local é o “Carioba Jovem”, que envolve a criação de equipamentos culturais como uma concha acústica e um estúdio público de gravação.

Jardim Botânico

No Jardim Botânico, localizado ao lado do OMA (Observatório Municipal de Americana) e do Parque Ecológico, está em processo de finalização a denominação das árvores (com placas), por meio de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com uma empresa, e também estão nos planos a construção de um sementário (sala com um compilado de sementes de diversas espécies para estudos), além de um jardim japonês.

Estação Cultura

Também está em tramitação o pleito de verba por meio do ProAc visando a revitalização da Estação Cultura, onde hoje são realizados eventos como o Garapa Fest, que reúne bandas do cenário alternativo da região. “Eu tive uma reunião com a Rumo, que hoje é detentora do transporte de cargas (por ferrovia). Como eles têm que fazer uma adaptação nas estações, na parte em que passa os trilhos, naquela cobertura metálica, eles vão dar toda essa reforma para nós”, aponta Giuliani.

Orla da Praia dos Namorados

Na área de turismo, outra reestruturação em andamento ocorre na Orla da Praia dos Namorados, por meio de um projeto do Ministério do Turismo. Em julho do ano passado, o deputado Vanderlei Macris (PSDB) conseguiu reaver a verba que havia sido destinada à revitalização do local, que tiveram as obras paralisadas nas gestões anteriores. Estão prontos o calçamento, ciclovia, novos quiosques, tubulação de rede de águas pluviais, lombofaixas e rede elétrica. Entre os itens restantes está a pavimentação, que a prefeitura estuda realizar por conta própria. Após esta etapa, estão previstos o projeto paisagístico, a instalação de postes, de bancos e lixeiras. Toda a estrutura contempla a acessibilidade.