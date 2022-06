Projeto viabiliza nova UBS no Zanaga e reservatório no Jardim Ipiranga

Construção da UBS do Zanaga acontecerá no espaço do posto 10, que está fechado - Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

Um projeto de emenda à lei orgânica aprovado pela Câmara de Americana nesta segunda-feira, em primeira discussão, possibilita a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Zanaga e de um reservatório no Jardim Ipiranga.

A situação foi apontada pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB) e confirmada pela prefeitura. As obras já tinham sido anunciadas pela administração, mas não podiam ocorrer porque desrespeitam o artigo 145 da LOM (Lei Orgânica Municipal).

O texto estabelece que “as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter alteradas sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos”.

A emenda proposta pelo Executivo e aprovada pelos vereadores mantém a proibição, mas cria uma exceção para “quando houver interesse público devidamente fundamentado”. A propositura ainda passará por mais uma votação.

Após aprovação dessa emenda, para construir a UBS do Zanaga e o reservatório do Jardim Ipiranga, o governo Chico Sardelli (PV) também precisará enviar à câmara um projeto de lei para cada obra, segundo a prefeitura.

A UBS do Zanaga terá investimento de R$ 835 mil por parte do governo estadual, recurso intermediado pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). A construção vai acontecer no espaço da UBS 10, que está fechada, e a unidade deve atender aproximadamente 17 mil moradores do bairro.

O novo prédio será maior do que o antigo. A obra, inclusive, vai abranger um pedaço de uma praça localizada atrás. Por isso há a necessidade da alteração na Lei Orgânica.

“O posto 10 do Zanaga vai ser demolido, e vai ser construído outro no lugar. Já estamos com o dinheiro. Está terminado a parte de projeto e licitação para poder tocar [a obra] e atender a necessidade dessa UBS”, afirmou o prefeito.

O reservatório, por sua vez, ficará em frente à sede da câmara, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, e vai ampliar a capacidade no Jardim Ipiranga de 400 mil litros para 2,5 milhões.