Projeto vai oferecer estágio para maiores de 45 anos

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Guilherme Tiosso, anunciou o projeto social “Senhor Estagiário”, que visa incentivar pessoas acima dos 45 anos a voltarem a estudar e, por consequência, realizarem estágio remunerado.

A ideia é fechar parcerias com universidades, que oferecerão descontos ou benefícios em cursos de graduação ou ensino técnico, e com empresas da cidade para oferecer as vagas de estágio.

Segundo Tiosso, idealizador do projeto, os acordos com as universidades ainda estão sendo fechados. Uma empresa já confirmou sua participação no programa, a rede de Supermercados São Vicente. O acordo foi finalizado semana retrasada.

“A gente está fazendo parcerias com as universidades para eles conseguirem voltar a estudar e se atualizarem de novo no mercado e, simultaneamente, conseguirem vagas de estágio remunerado em alguma empresa que a gente está buscando. E conseguimos um padrinho para esse projeto começar a andar que é o São Vicente”, comentou Tiosso.