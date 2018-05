Projeto aumenta penalidades em crimes ambientais

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, prepara para encaminhar à câmara um projeto de lei para endurecer as sanções contra quem cometer crimes ambientais como incêndio em terrenos e descarte irregular de lixo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante o lançamento do “Junho Verde”, que terá extensa programação de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, os dois principais problemas enfrentados atualmente no município são justamente os descartes e as queimadas – que normalmente se intensificam com a chegada do inverno e do tempo seco.

“Hoje, os dois principais crimes ambientais são queimadas e descarte. Semana passada tivemos uma área enorme devastada na Chácara Rodrigues, outra recentemente próxima ao antigo motocross, e os indícios são fortes de que se tratam de incêndios criminosos. Temos que tomar medidas mais severas para que isso deixe de acontecer. Existem duas saídas, uma é a educação, a outra é a multa, infelizmente”, afirmou.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O secretário não adiantou os valores das penalidades que devem ser estipulados nesse projeto de lei, mas acredita que o aumento na multa pode ajudar a inibir as ações criminosas. “Já existem as penalidades, na verdade não vamos criar, vamos aumentar esses valores. Algumas pessoas reclamam que é caro, mas quem não comete o crime, não tem que pagar nada. Estamos na reta final, organizando para que não tenha nada fora da realidade, mas isso será revisto”, disse Odair.

A aprovação desse projeto é um dos objetivos do “Junho Verde”, segundo Odair. A programação envolve palestras em diversas instituições, atividades esportivas como caminhadas e pedaladas, entre outras.

A aprovação seria a segunda alteração na penalidade de crimes ambientais neste ano, já que em fevereiro foi aprovado projeto da Comissão de Despoluição da Represa Salto Grande para aumentar em 10 vezes o valor da multa para quem colocar fogo em APPs (Áreas de Proteção Permanente) no município. O valor da infração foi de R$ 1,5 mil para R$ 15 mil.