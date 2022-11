Proposta reserva R$ 3,1 milhões para investimentos sugeridos por vereadores

A Câmara de Americana realiza no dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, uma audiência pública sobre o projeto que cria o chamado “orçamento impositivo”. Com base na última prestação de contas do município, essa proposta obrigaria a prefeitura a reservar R$ 3,1 milhões do orçamento para a aplicação de investimentos sugeridos pelos vereadores.

A propositura, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), estipula que o montante reservado deve ser equivalente a 0,3% da receita corrente líquida do município. Metade desse valor deverá ser aplicado, obrigatoriamente, na Saúde.

Na última audiência pública de prestação de contas, a prefeitura apresentou uma receita corrente líquida de R$ 1.042.290.058,63. Ou seja, se o projeto for aprovado pelo Legislativo, R$ 3.126.870,18 deverão ser investidos em ações indicadas pelos parlamentares.

Câmara vai discutir o tema no próximo mês – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Os vereadores sugerem os investimentos por meio de emenda. Apesar de o Executivo, atualmente, não ser obrigado a executá-los, os pedidos são feitos anualmente pelos parlamentares.

Neste ano, no projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2023, aprovado pela câmara em junho, os vereadores acrescentaram um total de 398 emendas.

De acordo com Malheiros, o objetivo da proposta do orçamento impositivo, em vigor na esfera federal desde 2015, é democratizar a destinação de recursos. Cada um dos 19 vereadores poderia indicar R$ 164,5 mil em investimentos.

“Os vereadores conhecem as necessidades do município, pois circulam pelos bairros, ouvem e veem as dificuldades dos moradores. As emendas propostas pelos parlamentares terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são representantes dos cidadãos e conhecem as realidades locais”, afirmou.

O líder do governo Chico Sardelli (PV) na câmara, Thiago Brochi (sem partido), se mostrou favorável ao orçamento impositivo. Para ele, trata-se de uma ferramenta para que os vereadores atendam as demandas da população com maior agilidade.

“Várias cidades já têm essa emenda impositiva. Eu vejo como importante para os vereadores. O vereador tem um papel importante de fiscalizar, de estar na rua, acompanhar as obras e saber das dificuldades do dia a dia da população”, disse.

ADEQUAÇÕES. Segundo a prefeitura, o projeto, se aprovado, vai exigir adequações no orçamento, uma vez que o plano plurianual vigente já fixou a despesa para o período de 2022 a 2025.

“Esclarecemos, ainda, que já houve tratativas entre o Executivo e o Legislativo no sentido de viabilizar a implementação desta forma impositiva de orçamento, sendo que este tipo de emendas já ocorre em outras esferas governamentais e, também, em alguns municípios”, comunicou o Executivo.