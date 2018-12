Projeto Raízes atendeu 1.074 alunos de Americana

O projeto pedagógico “Roteiro Raízes”, das secretarias de Cultura e de Educação, atendeu 1.074 alunos em 2018, de 35 classes (910 alunos) de escolas da rede municipal de ensino de Americana e sete classes (164 alunos) da rede particular. “O Roteiro Raízes possibilita, aos alunos do município, vivenciar de perto, visitando nossos patrimônios, a história de Americana”, disse a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina.

Foto: Marília Pierre - Divulgação.JPG

Como a Casa de Cultura Hermann Müller Carioba e o Casarão do Salto Grande estão nas áreas classificadas de risco para a febre maculosa o roteiro de visitação foi alterado. “Tomamos todos os cuidados para não levar alunos nas áreas de risco do município. Por isso apenas passamos em frente à Casa de Cultura e ao Casarão do Salto Grande. Eles ficaram dentro do ônibus”, disse a coordenadora do projeto, a professora Luciana Polline.

“Acrescentamos o CCL (Centro de Cultura e Lazer) como parte do roteiro, e lá as crianças tiveram a oportunidade de conhecer o MAC (Museu de Arte Contemporânea) e uma exposição com fotos históricas de Carioba, que montamos especialmente para receber o projeto. Além disso, também acabaram conhecendo os espaços e as atividades disponíveis no próprio CCL”, complementou a subsecretária de Turismo, Roseli Santos.

“Neste ano, houve a necessidade de algumas adaptações devido à epidemia de carrapatos. Estamos trabalhando na recuperação dos espaços junto aos órgãos competentes de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. Em relação ao ônibus, encaminhamos ao Ministério do Turismo projeto e estamos no aguardo, almejando conseguir para 2019”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando José Giuliani.

Os monitores do projeto trabalharam com recursos lúdicos, como dramatizações e dinâmicas, tornando a abordagem do tema mais atraente utilizando linguagens diferenciadas para alunos do fundamental e do infantil. “As dinâmicas e a linguagem utilizada pelos monitores foram itens de grande relevância, sendo bem avaliadas pela maioria dos professores”, disse Luciana.

Para Luciana é importante que os educadores entendam a importância pedagógica dessas atividades extracurriculares. “O roteiro é fundamental para a formação integral dos estudantes, pois amplia a visão de mundo e a bagagem de conhecimentos do aluno”, afirmou. “A maioria dos professores avaliou que o conteúdo foi adequadamente trabalhado mediante a proposta do roteiro.

No ano passado, o projeto atendeu 35 classes dos quartos anos da rede municipal atingindo um total de 1.019 alunos. As escolas particulares e outras instituições participaram de 15 roteiros, com mais de 300 alunos.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.