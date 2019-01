Projeto quer que empresa cuide do próprio lixo em Americana

Um projeto de lei da Prefeitura de Americana que obriga empresas que são grandes geradoras de resíduos sólidos a cuidar do próprio lixo está na pauta de votação desta quinta-feira na câmara. Se aprovado como está, todo estabelecimento que gerar diariamente 120 litros ou mais de resíduos sólidos da classe 2A (o que inclui restos de alimentos da indústria alimentícia, materiais têxteis e restos de madeira, por exemplo) vai ter de contratar uma empresa especializada para coleta, transporte e destinação do material, sob pena de multa e até cassação de seu alvará.

A proposta enfrentou restrições de vereadores, que se reuniram ontem com o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias. O vereador Alfredo Ondas (MDB) disse que vai propor uma emenda para que o limite máximo seja de 200 litros – o próprio secretário afirma que não se opõe à mudança. Ondas diz que se baseou em tetos estabelecidos em Salvador (BA) e no Guarujá (SP), duas cidades onde os vereadores encontraram legislação semelhante. Foto: Fernanda Carvalho / Fotos Públicas

A ideia, afirma o parlamentar, é não destoar do que é praticado em outros locais e evitar que empreendedores menores sejam prejudicados. Ondas também disse que vai propor outra emenda para que as empresas afetadas não sejam obrigadas a contratar alguém para coletar, transportar e destinar o lixo – ele quer que, se provar que tem pessoal capacitado e credenciado, a própria empresa possa cuidar de seus resíduos.

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da câmara, o vereador Gualter Amado (PRB) também participou da reunião e disse que o projeto é frágil e não tem parâmetros para definir o que são grandes geradores. “[120 litros] Seria suficiente para enquadrar pequenos restaurantes, pequenas lanchonetes, pequenas empresas”, considera Gualter.

Odair Dias afirma que o limite previsto no projeto foi estabelecido com base em critérios técnicos, mas que não é um número fechado. O secretário não soube dizer quantas empresas seriam afetadas. Como exemplo, citou que cada pessoa, em média, produz 1 litro de lixo diariamente – o projeto se destina apenas a empresas. Ele afirma que o objetivo da lei é justamente reduzir a produção de lixo, já que as empresas se adaptariam para reaproveitar mais.

Segundo o secretário, a proposta enviada à câmara é resultado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela lei federal 12.305/10, que prevê a responsabilidade compartilhada sobre o lixo. Há também um acordo assinado com o Ministério Público em 2015 no qual a prefeitura se comprometeu a implantar a legislação, afirma Dias.

O projeto da prefeitura prevê que os grandes geradores se cadastrem até 60 dias após a publicação da lei, informando quanto lixo produzem e qual empresa vai cuidar dele. Quem não se cadastrar será notificado e, se mesmo assim não obedecer, estará sujeito a multa de R$ 9.285,50.

Quem não fizer a coleta e destinação adequada poderá ser multado em R$ 10.612, fica sujeito à suspensão e revogação de eventuais incentivos fiscais e, na terceira reincidência, à cassação do alvará.