Projeto quer obrigar prefeitos a fazerem plano de metas em Americana

Um projeto de emenda à Lei Orgânica, protocolado no início deste mês na Câmara de Americana, quer obrigar os prefeitos da cidade a fazerem um plano de metas. De autoria da vereadora Professora Juliana (PT), a proposta tem como objetivo melhorar o planejamento orçamentário da cidade.

No plano, o prefeito deverá divulgar semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos itens estabelecidos previamente. Entre os indicadores propostos estão desenvolvimento nos âmbitos ambiental e social. De acordo com Juliana, o projeto é relevante para organizar as contas do município.

Vereadora Professora Juliana propõe plano de metas em Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Segundo a parlamentar, ainda faltam assinaturas de sete vereadores para que a proposta seja discutida e votada na câmara. Juliana acredita que não será difícil convencer os demais vereadores.

Entre os motivos que levaram à criação do projeto está o parecer favorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) às contas do município no ano de 2022. Apesar do resultado regular, o TCE fez “advertências severas” por melhorias na educação e saúde.

“Protocolei na Câmara Municipal um projeto para alterar a lei orgânica da cidade para nela incluir a obrigatoriedade do prefeito apresentar esse programa de metas, é um instrumento para medir e monitorar a efetividade, a eficiência das ações dentro de cada uma das políticas públicas”, disse a vereadora.

“Um dos principais problemas é, sem dúvida, relacionado ao planejamento orçamentário. Nossa cidade tem receita estimada em mais de R$ 1 bilhão e é importante ter um programa de metas bem desenhado, com metas e indicadores bem definidos, para que o uso do recurso público possa de fato gerar melhoria na qualidade dos serviços”, completou Juliana.