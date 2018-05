Projeto quer elevar desconto em 90% em prédio público

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara um projeto de lei para aumentar o desconto nos valores das contas de água e esgoto de prédios públicos e entidades assistenciais do município em 40%, atingindo 90%. O objetivo da matéria é reduzir a transferência de valores entre órgãos da administração, conforme o texto.

Atualmente, a lei estipula que hospitais que atendam usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), órgãos, repartições, serviços ou fundações públicas municipais – salvo quando beneficiados por isenção – e entidades assistenciais e beneficentes que solicitam anualmente o benefício recebam descontos na cobrança das contas do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

O desconto atual sobre o valor medido é de 50%, sendo que o projeto de lei altera a legislação para fixar o desconto em 90%. Dessa forma, os beneficiados pagarão apenas 10% da conta enviada pela autarquia.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na justificativa do texto, a prefeitura escreve que considera “justa e apropriada maior redução da tarifa para órgãos públicos municipais, visto que é inadequada tamanha transferência de recursos entre entes públicos do mesmo âmbito”.

A propositura foi protocolada na última quarta-feira e tramita pelas comissões em regime de urgência por solicitação do Executivo. Ainda não há data para ela ser colocada em votação pelos vereadores.

O projeto suprime ainda os descontos concedidos às hortas comunitárias do município, explicando que estes descontos já estão previstos na lei de 2003 que criou o programa. Essa legislação já concede o desconto de 90% no valor da conta de água, 80% na cobrança pelo esgoto, e ainda dá desconto de 50% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) das áreas onde estão instaladas as hortas comunitárias.