Projeto que proíbe lixo de fora volta à Câmara de Americana

Proposta conseguiu as 13 assinaturas necessárias na sessão desta quarta; texto passou por mudança após rejeição

Aterro de Americana: empresa prometeu usina de CDR no local - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O projeto de lei que proíbe a destinação de lixo de outras cidades para Americana voltou para a câmara com a assinatura, nesta quarta-feira, do vereador suplente Ricardo Tite (PDT). Ele ocupou o lugar da parlamentar Leonora Périco, que não pode comparecer na sessão.

Com o apoio de Tite, a propositura conquistou as 13 assinaturas necessárias para que o tema fosse debatido em duas audiências públicas e, posteriormente, discutido e votado pelos vereadores.

Após ter sido rejeitada pelo Legislativo em abril, a proposta passou por mudança. Diferente do texto original, de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos), a nova propositura cria uma condição que permite o aterro do município receber resíduos de outras cidades quando tiver tecnologias que permitam a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético desses materiais.

Na justificativa, os vereadores que assinam a nova propositura, lembram que, em 2019, a empresa responsável pelo aterro prometeu a construção de uma usina de CDR (Combustível Derivado de Resíduos) no local. No entanto, eles apontam que, desde então, não houve avanço nesse sentido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Gualter Amado comemorou a volta do projeto à Casa. “Hoje é um dia histórico para a Câmara de Americana. A união de 13 vereadores trará de volta à pauta a discussão do lixo regional na nossa cidade. Entendendo a importância da usina e não tão somente enterrar o lixo, modificamos a proposta da emenda e conseguimos protocolar”.

Líder do governo na câmara, o vereador Thiago Brochi (PSDB) reconheceu o esforço de Gualter para que o assunto voltasse à pauta e disse que a ideia agora é discutir o tema para buscar o melhor caminho. A adesão do suplente Ricardo Tite também foi comentada pelo vereador Silvio Dourado (PL). “Com o entendimento de vários vereadores acredito que a gente vai poder contribuir muito com o município de Americana”.

Além de Gualter, Tite e Silvio Dourado, a proposta é assinada por Dr. Daniel (PDT), Juninho Dias (MDB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Professora Juliana (PT), Vagner Malheiros (PSDB) e Dr. Wagner Rovina (PV).

Trâmite

Por se tratar de um Projeto de Emenda à Lei Orgânica, o texto precisa da aprovação de dois terços do plenário, o equivalente a 13 votos. Os parlamentares já protocolaram o pedido de audiências públicas e agora compete ao presidente da Casa, o vereador Thiago Martins (PV), marcar as datas.