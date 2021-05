Projeto que multa quem alugar chácara passa em segunda discussão

Projeto é de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB) - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A Câmara de Americana aprovou na sessão desta quinta-feira (20), em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB) que prevê multa de até R$ 290 mil para quem locar, ceder ou emprestar chácaras e espaços similares para a realização de festas clandestinas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Pela proposta, o descumprimento da lei implica na aplicação de penas previstas no Código Sanitário do Estado de São Paulo, podendo gerar multa de até R$ 290 mil (aplicados através da Ufesp) e o fechamento do local. Além disso, podem ser adotadas medidas relativas ao crime de “propagação de doença contagiosa”, previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de um mês a um ano. A fiscalização ficará a cargo dos agentes da Vigilância Sanitária.