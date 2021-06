Projeto que cassa alvará de bares com aglomeração passa na câmara

A Câmara de Americana aprovou por unanimidade e em segunda discussão, em sessão extraordinária, nesta segunda-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB) que prevê medidas como advertência, multa, interdição, lacração e cassação do alvará de licença e de funcionamento para estabelecimentos que gerarem aglomerações.

O valor das multas pode chegar a R$ 290 mil para casas noturnas, salões de festas e eventos, bares e pubs. E R$ 20 mil, aos demais estabelecimentos.

As medidas só entram em vigor após o projeto ser sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

“A pandemia não acabou, muito pelo contrário. Queremos dar essa ferramenta de extrema importância para combater as aglomerações em Americana”, comentou o vereador Thiago Brochi.

Fiscalização

A Prefeitura de Americana interditou cinco estabelecimentos e aplicou 17 autuações no último final de semana. Os locais estavam em desacordo com as medidas de segurança previstas no Plano São Paulo para contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Este foi o segundo final de semana desde que a prefeitura intensificou a fiscalização para conter a disseminação do coronavírus.