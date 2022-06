Projeto prevê repasse de R$ 226 mil para alimentação escolar em Americana

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta segunda-feira, um projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 226.840 a nove instituições de ensino do município, para a execução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

Trata-se de um programa do governo federal que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional para estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O recurso é oriundo do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação).

A proposta prevê R$ 29.960 para a Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana), R$ 10.058 para Sasa (Sociedade de Assistência Social de Americana), R$ 34.454 para a Fundação Letícia Duarte, R$ 20.116 para a Vila de São Vicente de Paulo, R$ 56.710 para o Centro de Orientação Humana São Domingos, R$ 9.202 para a Associação Espírita Lar da Mãe Esperança, R$ 38.520 para a Associação Carlos Benito Franchi, R$ 24.610 para o Lar Escola Vó Antonieta e R$ 3.210 para o Cijop (Centro Infanto-Juvenil de Orientação Progressiva).

As subvenções são concedidas por meio de convênio. Segundo a prefeitura, as entidades contempladas têm natureza filantrópica ou comunitária e constam no Censo Escolar do Ministério da Educação.