Projeto prevê que menores sejam acolhidos por famílias de Americana

Crianças e adolescentes de Americana vítimas de maus tratos ou violência doméstica passarão a ser acolhidos também por famílias do município e não apenas por instituições. O projeto “Família Acolhedora” é um dos sete serviços de cunho social a serem implantados pela prefeitura por meio de parceria com uma OSC (Organização da Sociedade Civil) e prevê repasse de subsídio mensal às famílias durante o período de abrigamento.

Atualmente os menores retirados da família biológica são abrigados por duas instituições de Americana até que tenham o destino definido pela Vara da Infância e Juventude. O serviço é prestado pela AAMA (Associação de Assistência ao Menor de Americana) e pela Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus). Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

As entidades continuarão abrigando menores. O “Família Acolhedora” complementará o trabalho, ampliando a oferta de vagas. Segundo a psicóloga e subsecretária de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Beatriz Betoli Bezerra, esse projeto existe em várias cidades do Brasil e do mundo.

Na região, Campinas foi pioneira e de acordo com ela mantém o serviço há 18 anos. “É um serviço primordial, em especial na primeira infância. As crianças precisam do vínculo familiar para seu pleno desenvolvimento”. A subsecretária destaca que as instituições, por melhores que sejam, não conseguem reproduzir esse vínculo.

Toda a gestão do projeto será da OSC. Ela vai cadastrar, selecionar e capacitar as famílias acolhedoras. Também fará o acompanhamento das crianças durante o processo. A parceria estabelece o cadastro de até 15 famílias e até 20 menores abrigados.

Entre os critérios de seleção que constam em edital publicado pela Prefeitura estão a rotina familiar; espaço e condições gerais da residência; motivação para a função; estabilidade emocional, a disponibilidade afetiva e emocional e um padrão saudável das relações de apego e desapego.

A subsecretária destaca que a família selecionada precisará estar consciente de que ficará com a criança temporariamente e apesar dos vínculos estabelecidos durante o período de abrigamento, terá que devolvê-la à família biológica ou a uma substituta (no caso de adoção) no final do processo.

“As famílias acolhedoras não podem estar no cadastro de adoção. São famílias sem pretensão de adotar, que precisarão cuidar da criança ou adolescente, dar todo o suporte e depois devolvê-la”.

O valor a ser repassado às famílias acolhedoras terá que ser referendado pela Câmara Municipal. A Secretaria de Ação Social finaliza o projeto de lei com todos os detalhes antes de encaminhá-lo aos vereadores para análise e aprovação.

A subsecretária não informou o valor que caberá à cada família. Ela explicou que será equivalente a uma ajuda de custo e pode variar em função da idade, condições de saúde e do número de irmãos abrigados.

A expectativa é de que a organização escolhida inicie o trabalho ainda neste semestre, mas as famílias só devem receber os menores a partir do próximo ano após a estruturação do projeto ser concluída.

Ações sociais

No total serão sete organizações contratadas pela Prefeitura para prestação de serviços no campo social. Os chamamentos públicos foram publicados na última terça-feira. Os editais completos estão à disposição dos interessados no site www.americana.sp.gov.br.

Além da implantação do “Família Acolhedora”, também está prevista a contratação do serviço de abordagem a moradores de rua. Segundo o secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Ailton Gonçalves Dias Filho, o objetivo será retirar pessoas dessa realidade.

A Prefeitura também contratará serviço de proteção social especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida; serviço de proteção social especial para pessoas adultas com deficiência, idosas e suas famílias; acolhimento em república para jovens; serviço de proteção social especial de acolhimento institucional para adultos do sexo masculino e serviço de proteção social básica para convivência e fortalecimento de vínculos.

Segundo o secretário, a prefeitura investirá R$ 1,3 milhões ao ano na contratação das organizações.