Projeto prevê multa de até R$ 13,7 mil para quem acorrentar animais em Americana

Vereadora Nathália Camargo também pede que valor arrecadado com as infrações seja revertido ao CCZ

A vereadora Nathália Camargo (Avante), de Americana, protocolou um projeto de lei que prevê aplicação de multa para quem for flagrado acorrentando animais. A parlamentar também indica que o valor arrecadado seja revertido para a manutenção do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

A proposta sugere uma sanção para o descumprimento com os seguintes valores:

em caso de estabelecimentos comerciais, será aplicada multa de 100 (cem) UFESPs a 400 (quatrocentos) UFESPs, equivalente a R$ 3.426,00 a R$ 13.704

e, em caso de pessoa física, as sanções serão aplicadas progressivamente: a) multa de 50 (cinquenta) UFESPs a 200 (duzentos) UFESPs, equivalente a R$ 1.713 a R$ 6.852.

Nathália enfatiza que animais acorrentados por longo período frequentemente sofrem por isolamento social, ansiedade, agressividade e diversos problemas físicos decorrentes da restrição de movimento e da falta de interação adequada.

“A implementação desta alteração legal no município de Americana reforça o compromisso da cidade com a ética, o respeito e a responsabilidade para com todos os seres vivos”, aponta a parlamentar.

O projeto ainda passará nas comissões da Câmara, antes de ser votado pelos vereadores.

Legislação federal

Atualmente, a legislação federal brasileira, em especial a Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, já estabelece penalidades para atos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais.

No entanto, a especificação da proibição do acorrentamento na legislação municipal representa um passo adicional e necessário para a proteção animal.