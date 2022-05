Projeto prevê demolição de imóvel comprometido do CCZ

Setor administrativo será derrubado se reforma sair do papel; outros espaços seriam construídos no mesmo terreno

Um projeto elaborado pela Prefeitura de Americana para a sede do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) prevê a demolição do imóvel do setor administrativo, que, conforme laudo da Defesa Civil, corre risco de desabar. Por outro lado, outras estruturas seriam construídas no mesmo terreno.

A ideia é montar, inclusive, salas de necropsia e pós-operatória, que hoje não existem dentro do CCZ. As informações são do Executivo.

Local foi visitado por autoridades da prefeitura nesta quinta – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Somente o imóvel do setor administrativo seria derrubado. Em seu lugar, se a reforma sair do papel, haverá um espaço vazio – as novas salas seriam construídas ao redor. Sem risco de desabamento, as outras estruturas, como o local onde os animais ficam presos, passariam apenas por manutenção.

Toda a obra está orçada em aproximadamente R$ 1,5 milhão. O prefeito Chico Sardelli (PV) informou que o projeto já existia mesmo antes do laudo da Defesa Civil, noticiado pelo LIBERAL nesta quinta-feira, a apontou que tem buscado viabilizar o serviço desde o início de sua gestão.

Para tanto, a administração municipal tenta a liberação de uma verba de R$ 500 mil por parte do Governo de São Paulo, recurso oriundo de uma emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PP).

Para que o dinheiro pudesse ser destinado ao CCZ, a prefeitura precisava regularizar a documentação do local, o que aconteceu em março deste ano.

Agora, a liberação depende apenas de uma mudança no objeto do repasse, procedimento que cabe ao Estado. Isso porque a emenda tinha sido indicada para a obra abandonada da UBS (Unidade Básica de Saúde) Nielsen Ville, que, por conta de pendências antigas, não pode receber intervenções.

“Nós estamos trabalhando para que isso seja viabilizado o mais rápido possível”, disse Chico, que visitou o CCZ nesta quinta acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e de secretários.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o local também foi vistoriado pelo engenheiro da pasta, que descartou risco de desabamento imediato.

Enquanto não há reforma, a Defesa Civil vai monitorar diariamente o imóvel comprometido, de acordo com o coordenador do órgão, João Miletta. Chico comentou que, se houver necessidade, irá atrás de um outro espaço para o CCZ.