Projeto piloto permite que consumidores paguem a Área Azul nas próprias lojas

Consumidor poderá pagar a Área Azul em estabelecimentos comerciais - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Prefeitura de Americana lançou nesta terça-feira, em parceria com a empresa Estapar, um projeto piloto no qual os usuários da Área Azul poderão pagar pelo estacionamento dentro dos próprios estabelecimentos comerciais.

Inicialmente, o novo serviço ficará disponível de forma experimental em seis lojas, que ainda serão selecionadas e indicadas pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O objetivo é, depois, expandir a ideia.

Nesses pontos de venda, o pagamento será feito por meio de uma máquina semelhante à de cartão, segundo o presidente da associação, Wagner Armbruster.

De acordo com ele, a entidade entrará em contato com os comerciantes a partir desta quarta e vai ver quais se interessam em participar do projeto piloto. “A loja que assumir essa responsabilidade vai ter de ter um profissional à disposição para fazer esse atendimento”, afirmou.

Armbruster elogiou a proposta. “É uma coisa bastante viável, porque a pessoa vai entrar na loja e vai ter a oportunidade de passar como se fosse um cartão de crédito. Então, fica fácil”, disse.

As negociações que resultaram nessa novidade são encabeçadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“A ideia é facilitar a vida dos consumidores, que poderão contar com mais essa opção de acesso à Área Azul, além dos totens já instalados em vários pontos da cidade. E o objetivo é começarmos por essas seis primeiras lojas e, pouco a pouco, aumentarmos”, declarou, via assessoria.

O Executivo não informou uma previsão de quando o serviço começará a funcionar.

Conforme o LIBERAL noticiou no último sábado, o prefeito Chico Sardelli (PV) já estudava maneiras de flexibilizar as cobranças da Área Azul. Uma possibilidade, segundo ele, era criar meios para que as lojas possam pagar o estacionamento aos clientes.

No entanto, a administração esclareceu que o projeto piloto anunciado nesta terça “não prevê que os lojistas arquem com os custos da Área Azul, mas sim que seus estabelecimentos funcionem também como pontos de venda”.