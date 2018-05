Projeto permite subestação de energia elétrica em Americana

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira, em primeira discussão, projeto de lei que autoriza a prefeitura a alienar um terreno de 9 mil metros quadrados para a CPFL Paulista para instalação de uma nova subestação de distribuição de energia. A construção irá reforçar o fornecimento de energia 12 mil clientes, entre casas e empresas, na região do Pós-Anhanguera. A matéria chegou a ser discutida na semana passada por quase 2 horas, mas só foi aprovado após a elaboração de uma emenda.

Segundo informações da CPFL, a subestação deve diminuir os problemas de queda de energia de quem mora no Pós-Anhanguera, além de possibilitar o reparo mais rápido quando essas quedas ocorrerem. Para as empresas, a promessa é de energia com menos oscilação. No restante da cidade, a nova estação permitirá mais flexibilidade para o fornecimento e reparos na rede.

A área alienada fica nas proximidades do CDP (Centro de Detenção Provisória). A empresa pagará R$ 178 reais por metro quadrado à prefeitura pela posse do espaço, totalizando R$ 1,6 milhão. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, de 70% do valor, no ato de assinatura da promessa de compra e venda. A outra parte será paga quando for emitida a escritura pública de compra e venda, o que deve demorar mais tempo. Por conta disso, foi elaborada uma emenda estipulando que os 30% serão pagos com correção monetária.

De acordo com o vereador Rafael Macris (PSDB), líder do governo Omar Najar (MDB) na câmara, a nova subestação é necessária para permitir avanços na cidade. “É uma unidade que vai duplicar o fornecimento naquela região. Isso ocorre justamente num momento que temos uma população grande e que o Brasil começa a sair de uma recessão e voltará a ter um processo de industrialização. Podemos citar justamente o condomínio 9 de julho, que ainda não tem empresas, mas caso no futuro elas sejam instaladas, a subestação vai fornecer energia adequadamente para essas empresas”, afirmou.

O projeto enfrentou dificuldade para passar na semana passada por conta de dúvidas jurídicas, segundo o vereador Welington Rezende (PRP). “Da forma que veio, estava simplório, não havia definição de índice nos 30%. Tínhamos dificuldades de saber de quem era a posse e a propriedade. Nós acertamentos isso com os advogados da Casa para que houvesse tranquilidade para nós e para a prefeitura”, explicou.

A emenda estipula que a CPFL Paulista assumirá os riscos do negócio, caso haja problemas futuros na emissão da nova escritura da área, já que a prefeitura tem apenas a posse, mas não a propriedade. O documento aprovado junto do projeto determina ainda que não haverá restituição de parcelas pagas.