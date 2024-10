Projeto Patas Solidárias leva cães-terapeutas para visitar pacientes da Unacon

Cães circularam na recepção, corredores e na ala de quimioterapia da Unacon - Foto: Divulgação

Um animado e gentil grupo de cães desembarcou na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana, na segunda-feira (7), interagindo com pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade. A visita dos animais e seus tutores – do projeto Patas Solidárias – integra a programação do Outubro Rosa.

Os sete cães-terapeutas – Berenice, Tobias, Xubica, Aisha, Desmond, Julia e Browne – circularam na recepção, corredores e na ala de quimioterapia da Unacon.

Criado em 2019, o projeto Patas Solidárias envolve 10 voluntários e seus cães-terapeutas que realizam visitas em hospitais, asilos, na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e unidades oncológicas.

Maria Laura Bignotto Pereira, veterinária e idealizadora do projeto Patas Solidárias, observa que a interação de pacientes com animais promove inúmeros benefícios comprovados por estudos científicos. “Entre eles estão a redução dos níveis de cortisol dos pacientes, a diminuição da pressão arterial, a liberação de hormônios do bom humor e bem-estar, a diminuição do período de internação e a melhora da recuperação do paciente”, explica. “Para que o animal desencadeie as respostas fisiológicas nos atendidos (pacientes), eles precisam interagir por, pelo menos, 15 minutos”, diz Maria Laura. “Os cães têm sensibilidade, sentem quando a pessoa está triste e, então, se aproximam dela”, conta a veterinária.

Raquel Cordeiro, coordenadora da Unacon, destaca que o projeto Patas Solidárias se juntará a outras ações de humanização já desenvolvidas na Unacon. “Agora, os cães-terapeutas se unirão às apresentações musicais, sessões de ioga, ginástica, oficinas de maquiagem, celebrações de datas especiais e outros tantos eventos que já promovemos aqui”, comemora.

“O uso de cães-terapeutas, como atividade complementar ao tratamento, é uma ação que ajuda a melhorar o estado emocional dos pacientes. Tudo é feito em conformidade com as normas sanitárias e o resultado é sempre satisfatório”, acrescentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Protocolos sanitários

A presidente do Patas Solidárias salienta que as visitas ocorrem mediante o cumprimento de cuidados sanitários e fatores comportamentais do cão. “Não é todo cachorro que tem o perfil de cão-terapeuta. Ele precisa ser extremamente dócil, obediente e ter idade acima de um ano. Além disso, o cão precisa estar com as vacinas em dia, ser vermifugado, não ter doenças na pele e passar por banho higienizador pelo menos um dia antes da visita. E quando a gente visita hospitais, utilizamos clorexidina (remédio de ação antimicrobiana) nos cães”, explica.

Outubro Rosa

Durante o Outubro Rosa, a Unacon vai realizar uma série de ações voltadas aos usuários e funcionários da unidade oncológica como entrega de panfletos informativos, rodas de conversa, oficina de maquiagem e ensaio fotográfico, sessões de ioga e de ginástica e apresentação musical, entre outras atividades.

Gestão compartilhada

A Chavantes é a Organização Social de Saúde (OSS) que, desde fevereiro de 2023, administra a Unacon, o Hospital Municipal e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José e Dona Rosa, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.