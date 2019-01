Projeto para redução de vereadores acaba arquivado

O projeto de emenda à LOM (Lei Orgânica do Município) que pretendia reduzir de 19 para 15 o número de vereadores em Americana foi arquivado porque não tinha as sete assinaturas necessárias para tramitação.

A exigência é prevista no artigo 37 da própria lei orgânica. O presidente da câmara, Luiz da Rodaben (PP), mandou arquivar a proposta porque o capítulo 3º do artigo 150 do Regimento Interno estabelece que projetos que não se enquadrem nesse artigo devem ser rejeitados liminarmente. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

As iniciativas que mexem na LOM precisam de assinaturas de ao menos um terço dos vereadores (sete). A proposta de redução para 15 cadeiras só tem cinco – Welington Rezende (PRP), Geraldo Fanali (PRP), Juninho Dias (MDB) e Marschelo Meche (PSDB), que apresentaram o projeto inicialmente, ganharam o apoio de Rafael Macris (PSDB), de acordo com a assessoria da câmara.

A proposta pode ser reapresentada a qualquer momento, e se tiver o número de assinaturas exigido, tramita normalmente, segundo a assessoria do Legislativo.

O objetivo do projeto, segundo os autores, era enxugar gastos – sem contar encargos, o corte de quatro vereadores e seus respectivos assessores geraria economia de R$ 1,176 milhão ao ano. O LIBERAL mostrou, porém, que se cada um dos 19 vereadores abrisse mão de apenas um de seus três assessores de gabinete, a economia seria maior (R$ 1,202 milhão por ano). Hoje, cada vereador ganha R$ 10,3 mil mensais brutos e, o salário mais alto entre seus assessores é de R$ 5,2 mil.

A proposta, porém, encontrou resistência e foi muito criticada por outros vereadores. O argumento da maioria dos contrários é de que um número menor de parlamentares significaria um Legislativo mais enfraquecido. Odir Demarchi (PR) classificou o projeto de “eleitoreiro”.

O promotor do Patrimônio Público e Social, Sergio Buonamici, fez crítica semelhante, ao publicar no Facebook que o projeto “traduzia vontade de aparecer”.