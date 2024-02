Projeto para construções de viadutos deve ser enviado à Artesp ainda neste semestre, diz CCR

As obras, que têm custo estimado em R$ 50 milhões, estão previstas em um TAC firmado em 2017 - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

O projeto que consiste nas construções de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, deverá ser enviado à Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) ainda no 1º semestre deste ano, segundo a CCR AutoBAn. A concessionária administra a rodovia e executará as obras, estimadas em R$ 50 milhões.

As estruturas deverão interligar as regiões da Praia dos Namorados e Iate Clube de Campinas aos bairros Jardim Boer e Jardim Bertoni, respectivamente. [

Nesta terça-feira (27), o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Camargo Neves, disse ao LIBERAL que as construções deverão ocorrer apenas em 2025.

De acordo com a CCR AutoBAn, o projeto está sendo desenvolvido e leva em consideração estudos realizados pela prefeitura.

A concessionária também informou que, por se tratarem de obras extracontratuais, somente poderão ser implantadas com a devida aprovação.

Havia a expectativa de que a concessionária apresentasse um projeto final em julho de 2023, o que não aconteceu. Com o atraso, as obras não terão início no 1º semestre de 2024, como estava previsto.

A Artesp, que acompanha as tratativas desde outubro de 2022, quando foi autorizado o início dos estudos, informou que ainda não foi notificada sobre o projeto e que o planejamento passará por análise e aprovação após ser protocolado.