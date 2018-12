Projeto ‘Papai Noel’ chega aos 15 anos

Levar um pouco de conforto e alegria para famílias necessitadas através de visitas inesperadas, que surpreendem e emocionam. É com esse objetivo que um grupo de cinco amigos se reúne todo final de ano para manter vivo o projeto “Papai Noel Americana”. Ele foi criado pela psicóloga Bernadete Zago e está completando 15 anos. Ao longo desse período foram muitas as doações recebidas e entregues pelo grupo, que estima já ter atendido cerca de 600 famílias.

Segundo a voluntária Restielle de Souza Lazarim, o grupo se dedica a arrecadar alimentos, cestas básicas e leite, e distribui para famílias carentes, onde o foco são crianças, idosos e pessoas acamadas. Eles também aceitam doações de brinquedos novos e usados em bom estado. Foto: Divulgação

“Aceitamos de tudo. Há quem doe a cesta básica completa, alimentos soltos, brinquedos e até roupas”, diz. As doações chegam até o grupo através de pessoas que já conhecem o trabalho e também através de campanhas entre amigos e conhecidos. O projeto também tem uma página no Facebook com o nome Projeto Papai Noel Americana.

As doações recebidas são entregues seguindo indicações feitas ao grupo. “Somos alertados sobre pessoas que necessitam e fazemos a visita surpresa com as doações”, conta Restielle. De acordo com ela, os voluntários também pegam cartinhas para o Papai Noel entregues pelas crianças nos Correios.

Um dos voluntários se veste de Papai Noel e ajuda a reforçar o clima de Natal, especialmente entre os pequenos. “A gente se preocupa em levar também coisas que as crianças gostam, como refrigerante, doces e panetone. São coisas bem simples, mas que agradam bastante. O Papai Noel reforça o clima de festa e alegria”, completa.

O número de famílias atendidas a cada ano varia em função do volume de doações recebidas. “Teve ano em que conseguimos atender até 80 famílias. No ano passado, as doações foram um pouco fracas e visitamos em torno de 50 casas”.

Para este ano, a meta do grupo é beneficiar pelo menos 100 famílias. Quem quiser ajudar o grupo a atingir a meta pode entrar em contato pelo telefone 99337-5494 e também pela página do grupo no Facebook.