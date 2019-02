Projeto obriga aluno a apresentar carteira de vacinação para matrícula

Os vereadores da Câmara de Americana aprovaram na sessão desta quinta-feira, em primeira discussão, projeto de lei que obriga a apresentação da declaração de regularidade de vacinas para realizar matrícula e rematrícula nas escolas municipais e particulares. Caso a criança não esteja em dia e a família se negue a regularizar, o caso será reportado para o Conselho Tutelar. Entretanto, isso não provocará a perda da vaga.

De autoria do vereador Vagner Malheiros (PDT), o projeto se aplica para todos os alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O objetivo é garantir que haja maior rigor na manutenção das vacinas consideradas obrigatórios, conforme definido pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Esse projeto é fruto de uma observação que eu fiz enquanto conselheiro tutelar. O Ministério da Saúde preconiza uma meta de vacinação das suas crianças, e por alguns anos Americana não atingiu essa meta de vacinação”, explicou Malheiros no plenário.

A declaração de regularidade das vacinas deverá ser emitida e validada por um técnico nas unidades públicas de atendimento à saúde ou clínica de imunização privada que possua registro de vacinação do aluno. Caso o documento não seja apresentado na matrícula, o pai ou responsável terá um prazo de 30 dias para regularizar a situação.

Em caso de recusa ou qualquer tipo de divergência em relação aos dados, a unidade de ensino deverá comunicar formalmente o caso ao Conselho Tutelar, que entrará em contato com a família sobre o caso.

O projeto foi elogiado pelos vereadores. “Quando a gente tem essa queda brutal na cobertura vacinal, a gente corre o risco de que doenças que nós já havíamos superado voltem, inclusive uma das preocupações do promotor de Saúde de Americana é a volta da pólio. Que a gente a fala pólio, mas tem que começar a falar paralisia infantil, para as pessoas terem a exata dimensão da gravidade que é a paralisa infantil voltar”, afirmou Maria Giovana Fortunato (PC do B).

O texto será apreciado em segunda votação na semana que vem e depois encaminhado para sanção do prefeito Omar Najar (MDB).

AMIGO DO ESPORTE

Incluído na pauta em regime de urgência, foi aprovado por unanimidade o projeto do vereador Thiago Martins (PV) que autoriza a prefeitura a criar o programa Amigo do Esporte. Em suma, o texto permite que pessoas jurídicas e físicas “adotem” área esportiva e sejam responsáveis pela manutenção, que podem ser praças, ginásios, quadras, entre outras. Em troca, elas poderão expor suas marcas no local.