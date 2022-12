Projeto leva alunos de escola municipal às urnas em Americana

Os alunos do primeiro ao quarto ano foram às urnas na Emef Florestan Fernandes, na Morada do Sol, em Americana. A eleição simulada fez parte do projeto “Criança Faz Política”, idealizado pelas professoras Kelly Gonçalves, 47, e Rosana Amedi, 58, e teve como objetivo ensinar para as crianças a importância e o funcionamento da política.

“O projeto surgiu da vontade de querer ver uma sociedade melhor. Nós, como professores, temos essa responsabilidade. Não adianta reclamar da política se não fizer algo para mudar”, afirmou Kelly.

“Este foi um ano complicado por conta das eleições para presidente e governador, mas tivemos um envolvimento muito legal das famílias. Isso é importante para a cidadania”, completou Rosana.

Evento teve a presença do prefeito Chico Sardelli – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Duas turmas do quarto ano tiveram um envolvimento mais aprofundado com o projeto, que começou com um jornal falado, no qual os alunos levantaram notícias sobre Americana e identificaram os problemas da cidade e qual órgão municipal responsável pela solução. Em outubro, as crianças conheceram a Câmara Municipal.

Por último, as duas salas definiram os candidatos para as eleições e as propostas foram expostas em painés no pátio da escola. Na eleição simulada, que contou com o voto de alunos do primeiro ao quarto ano, foram eleitos um prefeito, um vice-prefeito, um secretário de educação e um vereador de cada turma.

Os vencedores se apresentaram em evento que aconteceu nesta terça-feira (6) na escola, com as presenças do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV); do vice-prefeito, Odir Demarchi (PL); do presidente da Câmara, Thiago Martins (PV); e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“Esse é um projeto muito importante. As nossas crianças serão o futuro da vida pública, da educação, da política. Então, as idealizadoras estão de parabéns, porque estão incentivando a questão cívica e moral das nossas crianças”, destacou Chico Sardelli, que ainda disse que pedirá ao secretário para que o projeto seja ampliado para mais escolas.

Durante a cerimônia, Thiago Martins convidou os alunos a estarem em uma sessão ordinária da Câmara Municipal e entregou moções de aplausos às professoras idealizadoras.

“Hoje é muito difícil falar de política, hoje a falta de credibilidade é muito grande. Quando você cria uma política saudável, com as crianças, dá para fazer diferente visando o futuro”, disse o presidente do legislativo.