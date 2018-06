Projeto inicial do Viaduto Centenário já previa três faixas

Uma das principais obras da história de Americana, o Viaduto Ralph Biasi, apelidado de Viaduto Centenário, está a poucos dias de passar por mais uma das várias alterações de tráfego feitas ao longo dos anos. Nas próximas semanas, ele passará a contar com três faixas, algo que já era previsto desde o projeto inicial, da década de 70, como revelou com exclusividade ao LIBERAL o engenheiro Marco Antonio Biasi, um dos responsáveis pela construção.

Inaugurado em 1977, a estrutura gigantesca foi um “divisor de águas” no crescimento da cidade. Antes dele, a única ligação da cidade era o Amadeu Elias, e sua construção impressionou os americanenses na época, como contou Biasi em entrevista ao LIBERAL.

“Foi uma obra gigante para a cidade. O conjunto das obras que fizemos em dois anos deu uma modificada muito grande. Até hoje esse sistema viário atende a cidade. A ligação antes era só o Amadeu Elias, não tinha outro, era uma loucura. E periodicamente tinha algum caminhão que batia embaixo dele. Isso acontecia ‘n’ vezes, aí não podia atravessar até arrumar”, contou.

Primo do então prefeito, Ralph Biasi, falecido em 2017, Marco foi presidente da empresa de economia mista Prodam (Progresso de Americana). Ele era responsável por toda a coordenação dos projetos. Hoje, aos 72 anos, lembra alguns detalhes e se orgulha do trabalho realizado em apenas dois anos. O desenho do viaduto foi assinado pelo arquiteto Carlos Sayão e uma empresa de São Paulo foi contratada para fazer os cálculos estruturais e executar a obra.

“A gente tinha algumas limitações, tinha pouco prazo para construir. Se olhar hoje, seria conveniente comportar quatro faixas, mas ele foi feito no projeto original para comportar três faixas. É muito comum hoje em São Paulo ter duas faixas em um sentido e uma no outro para atender o fluxo de maior intensidade. Na época era estranho, e no fim se adotou duas faixas bem largas”, disse o engenheiro.

O viaduto terá uma faixa de 3,5 metros de largura em direção à Avenida da Saudade e duas faixas de 3 metros no sentido do Welcome Center. Hoje, esses mesmos 9,5 metros são divididos em duas faixas, uma em cada sentido. Foto: Leon Botão / O Liberal

Aos 41 anos, o Viaduto Ralph Biasi, conhecido como Centenário, é um “senhor” com muitas peculiaridades carregadas ao longo do tempo. Uma delas é o chamado “tobogã”, nome dado informalmente para a descida íngreme acompanhada de subida acentuada na Avenida da Saudade. Essa característica foi justificada ao LIBERAL pelo engenheiro Marco Antonio Biasi, um dos responsáveis pela obra, como única alternativa na época.

“Para diminuir a descida, a gente teria que demolir uns 50, 80 metros da avenida para caber o viaduto. Na época, não tinha nem dinheiro e nem tempo pra isso. Esse problema da descida era isso. Ou ficava assim, ou alargava a avenida para ele não descer tão rápido. Mas não ficou deficiente”, revela Biasi.

Outra alternativa – inviável – seria ter diminuído o último pilar, para abaixar o viaduto, mas isso faria ele ficar abaixo das normas. Como solução, o engenheiro defende atenção de motoristas e velocidade baixa. “É um viaduto num sistema viário totalmente urbano, não é pra ter pista de velocidade. Ali é para andar a 40 por hora, exagerando 50. Não deve passar disso”, diz.