Projeto exige comando da Gama por servidores

A Prefeitura de Americana enviou à câmara nesta terça-feira um projeto de lei que impõe que a Gama (Guarda Municipal de Americana) seja comandada apenas por servidores de carreira.

Conforme está previsto no texto, a função de diretor só pode ser assumida por funcionários com, pelo menos, seis anos ininterruptos de serviço na corporação.

A propositura, que ainda será apreciada pelos vereadores, também exige tempo de casa para quem for exercer cargos de instrução e supervisão de policiamento na Gama.

“Pela natureza dos serviços prestados pela autarquia, é inviável a nomeação de agentes estranhos ao seu quadro efetivo para o exercício da grande maioria das funções em comissão”, diz o Executivo na justificativa da proposta.

Todas as adaptações são exigências já apontadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), segundo a administração municipal. Ainda de acordo com o Executivo, se as mudanças não forem feitas, o município fica sujeito a ter as contas reprovadas.

O objetivo é colocar a cidade em conformidade com a lei federal 13.022, de 2014, que diz que “os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão”.

No projeto, a prefeitura cita que a Gama já chegou ter na diretoria “pessoas estranhas ao quadro da autarquia”. Só na década passada, houve pelo menos dois exemplos disso: Adilson Dias Bicalho e Téo Feola.

A propositura também adéqua o sistema de remuneração. Todos os guardas municipais nomeados para funções de comando manterão os vencimentos do cargo de origem acrescidos da gratificação correspondente à nova função. O Executivo garante, no entanto, que não haverá aumentos.

“Importante esclarecer que nenhum cargo está sendo criado e nenhum salário está sendo majorado. A propositura trata somente de adequações formais, necessárias para atender aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, destaca.

Motocicletas

A Prefeitura de Americana vai comprar seis motocicletas para patrulhamento da Gama (Guarda Municipal de Americana), que não trabalha com esse tipo de veículo desde 2013. A administração municipal divulgou a abertura da licitação nesta quarta, no Diário Oficial.

Paralelamente o Executivo vai adquirir kits para adaptação das motos, por meio de outro pregão. A prefeitura ainda não informou a estimativa de valores.

Os editais ficarão à disposição de eventuais interessados a partir desta quinta, no Paço Municipal, das 9 às 16 horas, e nos sites americana.sp.gov.br e bbmnetlicitacoes.com.br. Nos dois casos, a abertura das propostas está marcada para o dia 12 de novembro.

Segundo a administração, as compras serão feitas com a verba de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris (PSDB), que enviou um total de R$ 500 mil ao município para a aquisição das motocicletas, dos kits, de 35 armas de choque, cinturões e ‘video wall’ para central de monitoramento.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 17, a prefeitura já contratou uma empresa para fornecimento das armas de choque, também conhecidos como ‘tasers’ ou dispositivos eletrônicos incapacitantes, pelo valor total de R$ 172,4 mil.