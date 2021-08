Projeto em Americana torna obrigatório socorro a animais atropelados

Quem atropelar cães, gatos e animais silvestres será obrigado a prestar socorro ou pedir ajuda à autoridade competente, em Americana, sob pena de multa que pode chegar a R$ 30 mil. É o que prevê projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB). A propositura deve ser discutida nas próximas sessões.

De acordo com a proposta, a medida se aplica a motoristas, motociclistas e ciclistas. Na justificativa do projeto, o vereador explica que o objetivo é aprimorar o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais e auxiliar o poder público através de novos mecanismos, que tornam mais simples e comum a prática de denunciar os maus-tratos.

Em entrevista ao LIBERAL, o parlamentar afirmou que a ideia foi espelhada em um projeto na Itália. “Eles implantaram uma questão de socorro aos pets com leis rigorosas. Conversei com o pessoal do Centro de Zoonoses daqui para saber como era essa situação dos atropelamentos de animais na cidade, se quem atropelasse era responsabilizado de alguma maneira. E descobri que atualmente não existe norma ou lei que puna aquele que atropelar cães, gatos e animais silvestres nem aqui nem no Brasil, pelo menos não por enquanto”, disse.

Pelo projeto, as pessoas que constatarem a omissão de socorro nos casos de atropelamento deverão comunicar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para realizar o pronto atendimento do animal, quando cachorro ou gato. Em caso de animal silvestre, deverão informar o GAP (Grupo de Proteção Ambiental ou a Polícia Ambiental).

Outra opção será denunciar através do site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal ou até mesmo se dirigir à Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência. “Vão ter alguns caminhos para que a pessoa que atropelou possa socorrer o animal, ajudar e não sair do local sem prestar nenhum tipo de socorro. Se não fizer isso, estará sujeito as infrações graves que vão de R$ 1 mil a R$ 10 mil e as infrações gravíssimas que vão de R$ 10 mil a R$ 30 mil”, afirmou.

Tratador de animais no CCZ, Wagner José Vespasiano Júnior, disse que a proposta é bem-vinda. “Geralmente, quando ligam no Zoonoses pedindo resgate para animais atropelados é alguém que estava próximo, viu e alega que a pessoa que atropelou fugiu sem prestar socorro. É bem difícil a própria pessoa que atropelou ligar e pedir ajuda”, disse. Os valores arrecadados com as multas serão destinados 70% para o CCZ e 30% ao GPA.