Projeto do Ciesp promove consultoria para transformação digital de empresas

Escola-móvel do Centro das Indústrias do Estado vem a Americana nesta sexta-feira; iniciativa é gratuita

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, recebe, nesta sexta-feira, o road show da Jornada de Transformação Digital, evento itinerante que tem percorrido várias cidades do estado. Trata-se de uma escola-móvel customizada.

O projeto inédito oferece gratuitamente uma consultoria técnica especializada de longo prazo do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), para promover melhorias que podem representar ganhos na produtividade.

O evento começa a partir das 8h30, nas dependências do Senai, na Avenida Brasil. A entidade é parceira da jornada, bem como a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). A expectativa do Ciesp de Americana é reunir 170 gestores e empresários de micro, pequenas e médias empresas do setor industrial do município e das cidades vizinhas Nova Odessa e Cosmópolis, assistidas pela regional.

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, durante evento da jornada em São Carlos – Foto: Divulgação

O programa abrange a utilização de recursos como inteligência artificial, computação em nuvem, big data e analytics, robótica colaborativa, manufatura aditiva, simulação digital, cibersegurança, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual. A utilização desses recursos será ampliada com a chegada da internet 5G ao País, capaz de entregar velocidades 50 a 100 vezes maiores do que a atual, podendo alcançar até 10 Gbps.

Diretor titular do Ciesp, no município, e presidente da Fidam (Feira Industrial de Americana), Leandro Zanini afirma que o programa é voltado para empresas com faturamento de até R$ 8 milhões por ano. “Mas está formatado para atingir 40 mil negócios no estado de São Paulo em quatro anos”, enfatiza.

De acordo com ele, o evento tem como objetivo sensibilizar e mostrar para os empresários que ainda não integram o programa que existem casos reais de empresas que já estão participando e identificando melhorias, ganhos, se digitalizando.

Segundo Zanini, o programa é dividido em oito etapas, que vão desde o diagnóstico e avaliação do modelo do negócio até a implantação de tecnologias para integração dos processos.

“São muitas verticais avaliadas na indústria que podem gerar economia direta em insumos e recursos, melhorar a produtividade, dar eficiência a gestão e transformar o negócio para atender requisitos legais como a LGPD, compliance, o ESG e os mercados externos para exportação”, afirma.

Os recursos serão destinados por meio do Sebrae, que será responsável pelas primeiras duas etapas (diagnóstico e modelo de negócio), seguido pelo Senai que atuará nas outras seis etapas aplicando as tecnologias como robotização e inteligência artificial.

“Nesta sexta, serão apresentados casos de sucesso e teremos duas escolas-móveis para exibição de tecnologia como inteligência artificial, robótica e digitalização”, destaca Zanini. Os empresários que ficarem interessados poderão, depois, agendar um horário com um consultor, esclarecer as dúvidas e, se quiserem, aderir ao programa.

As inscrições para participar do road show podem ser feitas por meio do site bit.ly/roadshowamericanawp.