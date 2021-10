Projeto Dia Encantado deve atender 4 mil crianças

10 out 2021 às 07:56 • Última atualização 10 out 2021 às 08:03

Com o objetivo de promover um momento especial para crianças em situação de vulnerabilidade social, o projeto Dia Encantado, iniciado no ano de 2016 em Americana através de um grupo de WhatsApp, ganhou proporções tão grandiosas quanto a atitude dos voluntários envolvidos em todo Brasil.

Distribuição de brinquedos será a maior de todas as edições do Dia Encantado – Foto: Divulgação

Para 2021, a ação pretende transformar a arrecadação recebida em 4 mil brinquedos, que serão distribuídos na escola Sebastiana Paié Rodella, no Zincão, e no Nova Conquista, em Santa Bárbara; e na Casa de Dom Bosco, na Praça Antônio Leite de Camargo e no Campo de Futebol do Guanabara, em Americana.

“Nossa ideia sempre foi oferecer alguma alegria para essas crianças que muitas vezes não ganham nada o ano inteiro, devido à dura realidade que vivem”, comenta Thiago Bortoleto Cabral, um dos porta-vozes e idealizadores do projeto.

Na última semana, os preparativos para a entrega que ocorrerá nesta terça-feira, foram intensos. “Nós embalamos tudo, montamos sacolas e identificamos os locais”, contou Thiago.

Além da distribuição de brinquedos, a novidade para esse ano é que também haverá brinquedos infláveis para proporcionar um dia ainda mais divertido para a garotada.

“Apesar da arrecadação ter se encerrado, precisamos de ajuda voluntária para o dia do evento”, diz ele. Quem quiser colaborar, pode ter mais informações pela WhatsApp (19) 98346-8888.