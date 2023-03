Projeto destina R$ 110 mil para artistas e esportistas em Americana

Um projeto de lei protocolado pela Prefeitura de Americana nesta quinta-feira, na câmara, destina R$ 110 mil para premiações de artistas e esportistas vencedores de concursos e campeonatos promovidos pela administração.

Desse montante, R$ 70 mil serão distribuídos por meio do Prêmio Americana de Cultura, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Cultura.

O projeto já tinha sido divulgado pela secretária Marcia Gonzaga Faria no mês passado, em entrevista à Rádio Clube (AM 580). No entanto, a reserva dos recursos para essa finalidade depende de aprovação dos vereadores.

Parte do prêmio irá para vencedores do campeonato de futebol amador – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A iniciativa pretende fomentar a produção cultural ao premiar os melhores trabalhos apresentados por artistas e grupos artísticos em sete categorias: Dança; Literatura; Folclore, Artesanato, Blocos Carnavalescos e Escola de Samba; Teatro; Música; Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica; e Artes Plásticas.

O primeiro colocado de cada categoria vai receber R$ 5 mil. Também haverá R$ 2 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro. O regulamento será publicado posteriormente em forma de edital, caso o projeto de lei seja aprovado.

“O Prêmio Americana de Cultura vai valorizar nossos talentos, os artistas e grupos artísticos que produzem arte de qualidade e que merece ser conhecida por todos os americanenses”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Os outros R$ 40 mil ficarão com a Secretaria de Esportes. A pasta vai entregar o dinheiro para os vencedores dos campeonatos de futebol amador Gigantão e Gigantinho, e de torneios nas modalidades futevôlei, futsal masculino e feminino, beach tennis e demais práticas esportivas promovidas pelo Executivo. O valor que cada um receberá não foi divulgado.

“Valorizar os campeonatos e as ações esportivas, com o intuito de promover a prática esportiva e o bem-estar da população em geral, é nosso dever como gestores”, afirmou o prefeito.