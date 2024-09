Projeto de Samu regional em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa avança

Representantes do Ministério da Saúde e das prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa discutiram, na última semana, diretrizes e normativas para a implantação de um Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) regional, que atenderia as três cidades.

O encontro se deu em Americana e é considerado pela Secretaria Municipal de Saúde o pontapé inicial para que a microrregião passe a contar com o serviço custeado pelo governo federal, que já funciona em Sumaré e Hortolândia.

A visita foi realizada na última quarta-feira (4) e consistiu em uma oficina, na qual a CGUR (Coordenação Geral de Urgência) do Ministério da Saúde apresentou regras e formatos para implantação do serviço na região.

O encontro contou com a presença do secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, do secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Marcus Pensuti, e das equipes das respectivas pastas, além de funcionários da Secretaria de Saúde de Nova Odessa.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Oliveira, durante reunião com representantes do Ministério da Saúde e secretarias locais – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A articulação por um Samu regional ocorre há pelo menos três anos. Hoje, atendimentos de urgência e emergência são feitos por socorristas dos Corpo de Bombeiros ou dos serviços municipais de ambulâncias.

Em Americana, por exemplo, o serviço de ambulância é acionado por meio do telefone 192 – o mesmo do Samu – e conta com uma base no bairro próxima ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, reformada no ano passado, com três viaturas.

Segundo a prefeitura, em 2023, as ambulâncias do 192 fizeram 7,7 mil atendimentos. Oito em cada dez estão relacionados a questões clínicas, como crises hipertensivas, convulsões e infarto, e 14% a atendimentos que envolvem traumas, como uma queda ou acidente de trânsito, por exemplo.

Central do Serviço de Ambulâncias de Americana foi reformada em 2023 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“A partir do momento em que o Samu passa a ser regionalizado, ele conta com uma central de regulação de urgência, com médicos 24h, viaturas tripuladas por enfermeiros, e de suporte avançado, tripuladas por médicos”, comentou Danilo.

Segundo o secretário de Americana, o primeiro passo é a construção do projeto com as diretrizes do governo federal. Depois, são necessárias aprovações do governo estadual e do governo federal. O Ministério da Saúde oferece um custeio do serviço, assim como as viaturas.

O LIBERAL questionou o ministério nesta segunda-feira sobre o projeto do Samu regional, mas não houve resposta.

Representante de Nova Odessa na reunião com o Ministério da Saúde, Mônica Monteiro, coordenadora da Central de Ambulâncias 192, diz que o serviço é necessário.

“A demanda por esse tipo de atendimento cresceu exponencialmente em nosso município e exige uma ação regional compartilhada. Estamos avaliando e discutindo os custos para a implantação e implementação [da proposta]”, comentou Mônica. Em 2023, a Central realizou cerca de 4 mil atendimentos, segundo a prefeitura.

Secretário de Saúde de Santa Bárbara, Marcos Pensuti também defendeu a implantação. “Cada um [dos municípios] já tem passado por um processo de aprimoramento relevante no serviço de atendimento móvel de urgência, mas, sem dúvida, com essa implantação regional os atendimentos passarão por uma qualificação ainda maior, trazendo benefícios importantes a toda população desta microrregião”, comentou.