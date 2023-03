Projeto de lei transfere despesas do Parque Ecológico para a Secretaria de Meio Ambiente

Um projeto de lei protocolado pela Prefeitura de Americana nesta segunda-feira (27), na câmara, transfere para a Secretaria de Meio Ambiente os recursos para o custeio do Parque Ecológico, do Jardim Botânico e do Viveiro Municipal.

Os espaços, hoje, estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo. A proposta é necessária para que os locais passem a ser administrados pela Secretaria de Meio Ambiente.

A transferência de uma pasta para a outra havia sido confirmada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no último dia 16, conforme o LIBERAL noticiou.

Parque Ecológico já foi administrado pelo Meio Ambiente no passado – Foto: Wilian Gregio

Na ocasião, ele falou apenas sobre o Parque Ecológico e o Jardim Botânico. Porém, a mudança também inclui o Viveiro, oficialmente chamado de Horto Florestal, uma vez que os três espaços compõem a chamada “Unidade de Parque Ecológico”.

Na justificativa do projeto, o governo Chico lembra que a unidade já esteve sob o comando da Secretaria de Meio Ambiente. A migração para a pasta de Cultura ocorreu em 2016.

“No entanto, com o decorrer do tempo, como as atividades desenvolvidas pela Unidade de Parque Ecológico continuam convergindo para as ações ligadas às questões ambientais, estamos propondo que essa unidade volte a integrar a Secretaria de Meio Ambiente”, diz a administração.

A prefeitura destaca, ainda, que a Secretaria de Meio Ambiente “é o órgão responsável pela execução, coordenação e supervisão das políticas e programas do município voltados para a preservação do meio ambiente”.

“Ressaltamos também que a Secretaria de Meio Ambiente já conta em sua estrutura com a Unidade de Parques e Jardins. Portanto, essa proposta de retorno da Unidade de Parque Ecológico encontra respaldo no conjunto de ações daquela Secretaria Municipal”, argumenta.

Transferência

Conforme Chico havia informado, a mudança de uma pasta para a outra ocorrerá por meio de decreto. No entanto, antes, os vereadores precisam aprovar a transferência dos recursos previstos para este ano, que totalizam R$ 4,3 milhões.

Desse montante, R$ 3 milhões são referentes ao orçamento da Secretaria de Cultura. O restante é oriundo do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico.

No projeto, a prefeitura também cita que, em 2022, houve 302.857 visitações no Parque Ecológico e 225.354 no Jardim Botânico.

Afirma ainda que, no ano passado, o Viveiro forneceu 5.781 mudas de plantas, distribuídas da seguinte forma: 2.297 árvores para calçadas, 541 árvores exóticas, 52 árvores exóticas, 718 árvores frutíferas, 1.507 arbustos ornamentais, 632 forrações e 34 palmeiras.

A possibilidade da ida do Parque Ecológico para o Meio Ambiente havia sido citada pelo diretor do local, João Carlos Tancredi, durante audiência realizada na câmara, um dia antes da confirmação de Chico.

A mudança foi discutida em meio a apontamentos de que o foco do zoológico não pode ser o lazer, mas, sim, educação ambiental, conservação de espécies e pesquisa, pautas que se enquadram na finalidade da Secretaria de Meio Ambiente.