Evento acontece anualmente desde 2022 e tem o objetivo de colaborar com entidades assistencialistas do município

Um projeto de lei protocolado nesta sexta-feira (16) na Câmara de Americana tem o objetivo de incluir o Arraiá do LIBERAL no calendário oficial do município. De autoria dos vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Leco Soares (Podemos), o texto ainda aguarda aprovação no plenário para entrar em vigor.

Festa anual ocorre sempre na primeira quinzena de junho, desde 2022 – Foto: Arquivo/Liberal

Realizado anualmente em toda primeira quinzena de junho, desde 2022, o Arraiá do LIBERAL comemora o aniversário do grupo, celebrado no dia 1º do mês.

Além disso, o evento se destaca pela solidariedade, com entidades assistencialistas de Americana participando e arrecadando fundos para suas manutenções.

Na edição do último ano, a festa reuniu cerca de 7,5 mil pessoas em frente à sede do grupo, na Vila Santa Catarina, durante os dois dias.

Ao todo, oito instituições marcaram presença no Arraiá, vendendo comidas típicas em diversas barracas espalhadas pela Rua Tamoio. A celebração ainda conta com bingo, prêmios para o público e apresentações de músicos locais.

Durante o primeiro dia de celebrações em 2023, o prefeito Chico Sardelli (PV) esteve presente ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD). Na ocasião, Chico comentou que pretendia incluir o Arraiá do LIBERAL no calendário oficial do município.

O texto do projeto de lei aborda a importância cultural e assistencialista do evento, que intercala ano a ano as entidades, com o objetivo de ajudar mais instituições.

Caráter solidário

Leoncine ressalta o caráter solidário do Arraiá. “Pude conferir o público e a adesão, assim como o trabalho social envolvendo as entidades do terceiro setor de Americana. Eu sou dessa área, estive muito tempo atuando antes de ser vereador, fui presidente de entidade do terceiro setor, então sei que essa contribuição ajuda muito e faz a diferença”, explicou.

Por sua vez, Leco disse que “o Arraiá do LIBERAL se tornou um grande evento. Além de oferecer uma opção de lazer às pessoas, ainda contribui com entidades. É justo que esteja no calendário oficial de festividades da cidade e que receba o nosso reconhecimento.”

Já o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, explicou a importância do evento. “A nossa festa é totalmente voltada às entidades do município e coincide com o aniversário do LIBERAL, em 1º de junho. Fazemos sempre perto dessa data para ser um presente aos nossos leitores. As entidades que participam vão trocando ao longo dos anos, assim conseguimos ajudar bastante nesse trabalho filantrópico”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.