Projeto de lei busca benefício de meia-entrada para doadores de sangue em Americana

Um projeto de lei protocolado nesta segunda-feira (29) na Câmara de Americana busca dar o benefício de meia-entrada, em eventos realizados no município, para doadores de sangue.

A propositura só deve ser votada após o recesso parlamentar, que termina em 6 de agosto, mas já é apontada como inconstitucional pela Comissão da Advocacia Pública, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana.

Projeto tem como objetivo incentivar a doação de sangue em Americana – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

De acordo com o texto, de autoria do vereador Juninho Dias (PSD), a meia-entrada será garantida aos doadores em estabelecimentos ou casas de diversão que realizarem festivais e espetáculos culturais, artísticos, esportivos ou de lazer.

Para isso, o beneficiário deverá apresentar uma carteirinha ou um documento que comprove que ele é um doador regular dos hemocentros e bancos de sangues do Estado de São Paulo – sejam públicos ou privados.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O projeto ainda prevê um “prazo de validade” para ter direito ao desconto: o homem tem de ter feito a doação em, no máximo, 90 dias, enquanto as mulheres até 120 dias.

“Há uma recorrente falta de sangue nos hemocentros que temos em Americana. Foi verificado também que se trata de uma lei que já vigora em outros municípios. É importante oferecer outros tipos de incentivos e Americana tem uma população jovem e os eventos têm crescido na cidade”, justificou o parlamentar.

Em 2018, uma propositura semelhante, de autoria do então vereador Padre Sérgio (PT), foi rejeitada pela câmara.

Juninho foi um dos 11 parlamentares que votaram contra, mas nesta segunda, ao LIBERAL, ele justificou que o projeto do petista, na época, necessitaria de um banco de dados que não existe, enquanto o seu texto prevê a concessão do benefício de forma mais simples, apenas com a comprovação da doação.

Competência

Embora tenha ressaltado que respeita “correntes opostas”, a Comissão da Advocacia Pública, da OAB de Americana, afirmou que o projeto é inconstitucional, já que é competência do Estado e da União legislar sobre meias-entradas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“É a mesma coisa que o município querer criar uma lei de trânsito. Não pode porque transcende a sua competência”, disse o presidente da comissão, João Mancuso Corinaldesi.

O grupo trouxe precedentes de duas leis semelhantes, que foram julgadas inconstitucionais: uma de Balneário Camboriú (SC), pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e outra de Sorocaba (SP), pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Além disso, João Mancuso destacou uma posição do STF de que, ao regulamentar a meia-entrada também para locais particulares, há uma “intervenção do Estado no domínio econômico que deve ser executada com cautela”.