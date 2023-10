Projeto da Prefeitura de Americana quer permitir instalação de antenas 5G em postes

Antena com tecnologia 5G instalada na Avenida Cillos, na Cidade Jardim, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um projeto protocolado pela Prefeitura de Americana na câmara, na última terça-feira (3), quer alterar a lei que regulamenta o procedimento para instalação de antenas 5G na cidade. O objetivo da administração é permitir que os aparelhos também sejam colocados em postes para aumentar o alcance da tecnologia.

O 5G é a nova geração de internet móvel, uma evolução da tecnologia 4G, que promete melhorar a qualidade das conexões. As operadoras podem instalar os equipamentos de três modos, de acordo com a Abrintel (Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações): em torres (chamadas de greenfield), no topo de prédios (rooftop) ou em postes, quiosques e luminárias (street level).

Para acelerar a instalação dos modelos no município, uma legislação que regulamente o procedimento tem de ser aprovada. Isso aconteceu em Americana no ano de 2022, após projeto da vereadora Nathália Camargo (Avante) aprovado na câmara e sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no mesmo ano.

Porém, a legislação votada — e que ainda está em vigor — não compreende estruturas de pequeno porte, ou seja, o 5G só poderia ser instalado em torres, o que dificulta a expansão da rede por parte das operadoras.

Atualmente, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Americana tem 16 estações equipadas com a tecnologia, sendo que a agência estima que é necessário o dobro de 5Gs em relação aos 4Gs para se ter uma boa cobertura — a cidade tem 77 estações com 4G.

“Foram dezenas de reuniões tanto com a Abrintel, quanto interna com os técnicos para chegarmos na solução, porque mudou muito a tecnologia. Temos vários pedidos de instalação de novas antenas, que precisam da adequação da lei à nova tecnologia para serem autorizadas”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“O futuro é conectividade. Todos os setores da economia precisarão cada vez mais estarem conectados. Cidades com melhor cobertura serão mais atrativas para investimentos”, completou.

Ainda segundo o projeto protocolado pela prefeitura, os equipamentos de 5G instalados em postes serão considerados como “bens de utilidade pública e de relevante interesse social”. Para que seja permitida a instalação, será necessário apresentar um estudo de impacto visual.

A regulamentação ou desburocratização da legislação do 5G ainda é um desafio para as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Sumaré, que tem 18 estações, e Hortolândia, que tem 15, ainda não possuem legislações municipais quanto à tecnologia. Nova Odessa é o município que está há mais tempo com a regulamentação em ordem e possui quatro estações.

Já Santa Bárbara d’Oeste aprovou em setembro deste ano o projeto do 5G, que já prevê a instalação de equipamentos de todos os modelos. A cidade ganhou, recentemente, a sua primeira estação no Jardim das Turmalinas.