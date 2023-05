Projeto da nova igreja de Santa Rita é assinado por um renomado arquiteto

Futura área interna da matriz contará com representações de alguns dos mais icônicos cenários da bíblia - Foto: Imagem Ilustrativa.JPG

Americana Desde que os membros da Paróquia Santa Rita foram apresentados ao que será a nova igreja após as obras, não se fala em outra coisa, afinal, como mostram as projeções apresentadas pelo arquiteto e urbanista limeirense Ronei Costa Martins Silva, de 43 anos, um especialista em liturgia e arte sacra, o resultado será realmente esplendido.

Morador de Limeira, Ronei possui 78 obras de arquitetura sagrada, em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Entre os destaques da carreira, em 2018 foi convidado para presentear o Papa Francisco com uma obra sua, a Cruz da Esperança. Em Americana, seu trabalho pode ser visto no Centro Pastoral da Paróquia São Jerônimo, Igreja São Camilo de Lellis, Igreja São Judas e na capela Aymaratá. Segundo o profissional, seu trabalho pode ser identificado pela simplicidade. “Esse é o caminho mais adequado para se atingir o belo e o sublime”, define.

Para ele, o primeiro passo para projetar igrejas é manter o respeito para três componentes: a tradição cristã, os documentos da igreja (Concílio Vaticano II e a Constituição Sacrosanctum Concílium), além da história e a cultura da comunidade local, para quem se destina a obra.

Conheça os detalhes. Para a Igreja de Santa Rita, o profissional explica que a proposta é oferecer uma identidade cristã católica para a edificação, de tal modo que, ao passar pela Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves, as pessoas percebam que é um sacramento da presença de Deus. “A reformulação do lugar de celebração (espaço interno) visou realçar a centralidade do mistério pascal de Cristo”, pontua.

O especialista explica que na fachada será possível ver a cruz de Cristo, pontificando o edifício, um campanário, um ícone de Nossa Senhora ao lado da cruz, além de um mosaico com as principais cenas da vida de Santa Rita.

Já para o interior, o projeto pretende oferecer à comunidade um ambiente que favoreça a experiência mistagógica cristã. “Todos os elementos da arquitetura neste projeto cumprem uma única função: realçar a centralidade do altar, que para nós cristãos católicos possui tripla significação: é Mesa do banquete, é Pedra do sacrifício de Cristo e é o próprio Cristo. Assim, em associação à Mesa da Palavra (Ambão), formam os dois polos da ação litúrgica: Liturgia da Palavra e Liturgia Eucarística. O ambiente ainda foi pensado para ser totalmente acessível, com rampas no presbitério, uma capela do santíssimo e uma capela da reconciliação”, finaliza.

Campanha dos Devotos

Caso alguém sinta no coração o desejo de ajudar nas obras da reforma da igreja, basta procurar a secretaria da Quase Paróquia de Santa Rita de Cássia. Além disso, para quem deseja saber mais detalhes sobre o andamento do projeto, a administração se coloca à disposição. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (19) 2218-9552, ou através do e-mail staritacassia.americana@diocesedelimeira.org.br.