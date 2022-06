Projeto da Apae de Americana serve de modelo para outras cidades

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana realizou uma palestra nesta quinta-feira (9) para outras sete associações das cidades da região e do Estado. O objetivo foi apresentar o modelo do projeto de Análise Comportamental Aplicada (ABA), implantado em 2021, e como as entidades podem oferecer o programa ao poder público.

De acordo com o advogado da entidade, Rodrigo Fornaziero Lorente, atualmente o SUS não disponibiliza o tratamento para os diagnosticados com transtorno do espectro autista. Por conta disso, muitas famílias entram na Justiça para que esses tratamentos sejam pagos pela prefeitura. “A Apae então se especializou, implantou o ABA para oferecer o projeto para a prefeitura por meio de licitações”, explicou o advogado.

Ainda de acordo com ele, a ideia da palestra foi mostrar para as outras entidades como elas devem se preparar para oferecer o serviço.

A assessora do ABA, Simone da Silva Pereira, detalhou que ela foi contratada no ano passado pela entidade para implantar a análise em comportamento. “Em setembro já começamos a atender pacientes diagnosticados com autismo de convênios e, em janeiro, a Apae ganhou uma licitação e está atendendo aqueles casos de judicialização de Americana”, comentou Simone.

Atualmente, a Apae atende 60 pessoas, de dois até 40 anos. Eles são acompanhados por psicólogos, supervisores, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Reunião foi conduzida pela Apae de Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

PLANOS. O presidente da Apae, Roberto Dellapiazza, relatou que a associação está tentando fechar uma parceria com a prefeitura para que os diagnosticados sejam atendidos diretamente pela entidade, sem passar pelo processo na Justiça.

“A judicialização é muito ruim para qualquer gestor, é cara e queremos que todas as famílias que precisem tenham acesso ao tratamento e que seja feito de forma precoce”, disse Roberto.

Participaram do evento as Apaes das seguintes cidades: Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Araraquara, Rio Claro, Cordeirópolis, Catanduva e Mirassol.