Projeto Cine Rua leva cultura e lazer para comunidades de Americana

03 out 2021 às 09:09

Com os olhos atentos ao telão improvisado, cerca de 50 pessoas, entre crianças e adultos, moradores do bairro Monte Verde em Americana, viveram uma noite de sexta-feira diferente, com direito à pipoca, filme, refrigerante e diversão.

Sob a luz das estrelas, projeto Cine Rua leva entretenimento, cultura e lazer para comunidades de Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Eles estavam devidamente acomodadas em cadeiras de plástico, cuidadosamente enfileiradas em frente ao espaço social comunitário Mãos em Ação. O cinema ao ar livre faz parte do projeto Cine Rua, idealizado pelo Rotary Club Americana Ação.

Segundo o presidente do clube de serviços, o radialista Jairo Silva, a comunidade do Monte Verde foi a terceira da cidade a receber a ação feita através de trabalho voluntário e, com certeza, não foi a última.

“Nós já fizemos no Roseli Nunes, na Fidam e agora aqui. Também vamos levar para o Zincão e outros bairros”. Para ele, esta é uma oportunidade de proporcionar algo diferente para as pessoas. “Queremos, através do Rotary, promover auxílio para essas comunidades”.

Essa não é a primeira “ajuda” que o Rotary Ação promove naquela região. Há alguns dias, ofertaram duas cadeiras de cabeleireiro, também fruto de doação, sendo uma lavatório para os cursos profissionalizantes do espaço comunitário.

“Essa é uma maneira de elas conseguirem obter renda. Aprendem a fazer corte de cabelo, trança, designer de sobrancelhas e muito mais”, pontua.

A moradora Samela Nascimento, de 14 anos, conta que adorou a iniciativa. “Normalmente a gente faz umas festas na sexta-feira à noite, mas hoje nosso compromisso foi vir assistir ao filme”, conta a garota, que diz achar legal esse tipo de ação que envolve crianças. “Deveria ter mais vezes”, comenta.

Também morador do bairro, Enzo Rocha, de 13 anos, comemora o fato de finalmente ter algo para fazer. “Achei muito bom e diferente, até para poder sair um pouco de casa”, diz.

Para a gestora de marketing Hannah Oliveira, de 38 anos, que faz parte do grupo de moradores responsáveis pelo espaço comunitário, vivenciar o momento foi especial.

“Ver essas crianças sentadas aqui hoje, muitas das quais não sabem nem qual foi a última vez que assistiram televisão, é emocionante”.

Força da comunidade

De acordo com o grupo de moradores responsável pelo Espaço Mãos em Ação, a proposta do local é oferecer um espaço onde as pessoas possam ter acesso gratuito a alguns benefícios, como qualificação profissional, diversão, cultura, lazer e saúde.

O cinema ao ar livre faz parte do projeto Cine Rua, idealizado pelo Rotary Club Americana Ação – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Atualmente, os atendimentos gratuitos envolvem outros três bairros: Sobrado Velho, Assentamento Milton Santos e Acampamento Roseli Nunes, o que corresponde a cerca de sete mil famílias.

Feliz com a iniciativa do Cine Rua, a cabeleireira Viviane Nascimento de Almeida, de 38 anos, especializada em noivas e madrinhas, compartilhou o que sentia com a experiência.

“É muito gratificante a gente saber que através de nosso trabalho, as pessoas estão aprendendo alguma coisa boa e que daqui vão sair, trabalhar e conseguir ter uma carreira profissional”.

Também voluntário, o operador de máquinas Adonias Soares da Rocha, de 54 anos, é trompetista e está ajudando a implementar o coral infantil.

“Sempre foi um sonho fazer esse trabalho. Essa relação com a música trará para essas crianças mais disciplina, concentração, respeito ao próximo e até melhorias escolares”.

Sobre a alegria em poder contribuir, ele reflete. “É como plantar uma semente. Acredito que assim, no futuro, teremos bons garotos, bons profissionais, e isso vai fazer parte da minha história e da história deles também”.

