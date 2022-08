Projeto Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (23) até sábado (27) o projeto Cidadania Itinerante está em Americana para oferecer uma série de serviços gratuitos relacionados à emissão de documentos, com o objetivo de desburocratizar a relação entre cidadãos e órgãos governamentais.

Nesta terça e quarta-feira, o veículo estará estacionado, das 10 às 16 horas, próximo à Congregação Cristã no Brasil, na Avenida Chalil Miguel Onsi, 249, no Jardim América II. Já nos dias 25, 26 e 27, o atendimento será realizado na Praça Oscar Ignácio de Souza, na Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim, também das 10 às 16 horas.

Projeto Cidadania Itinerante no Jardim América II, região da Praia Azul – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O atendimento ao público contempla os seguintes serviços: agendamento de 2ª via de RG; certidões de nascimento, casamento e óbito; atestado de antecedentes criminais; download da Carteira de Trabalho Digital no celular; entrada de Seguro Desemprego; emissão de 2ª via de CPF; emissão de 2ª via de contas de água e luz; elaboração de Currículo Vitae; consulta no Serasa; encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC, como de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI); Políticas para a Mulher (CPMULHER); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP); Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI); Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC); Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte. (PPCAAM); e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vinda do projeto para a cidade foi intermediada pela Secretaria de Gestão de Convênios de Americana. “É uma excelente oportunidade para a população que necessita desses serviços e, muitas vezes, não tem tempo de ir até os órgãos competentes para resolver algumas pendências. Outro diferencial é o grande número de serviços disponibilizados em um único lugar, o que facilita, e muito, a resolução de inúmeras questões”, ressalta o secretário da pasta, Vinícius Zerbetto.