Projeto Câmara Jovem é retomado e vai atender 1,4 mil alunos

No projeto, os estudantes aprendem sobre as funções do vereador e do Poder Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades do bairro e da comunidade - Foto: Divulgação

Suspenso nos dois últimos anos devido à pandemia da Covid-19, o Projeto Câmara Jovem está de volta e vai atender, neste ano, aproximadamente 1,4 mil alunos de 17 escolas municipais, estaduais e particulares, em Americana.

Desenvolvido pela câmara, o programa mostra para os estudantes como é o funcionamento da casa legislativa.

Eles aprendem sobre as funções do vereador e do Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades da comunidade.

Após o trabalho em sala de aula, os alunos visitam a câmara e participam de uma sessão simulada, na qual vivenciam a experiência de ser vereador por um dia e debatem as propostas que eles mesmos elaboraram.

Nesta segunda, o Legislativo realizou uma solenidade para o lançamento oficial da edição 2023 do Câmara Jovem, que, neste ano, atenderá estudantes dos 4º e 8º anos do ensino fundamental e 1º e 2º anos do ensino médio.

Apesar de a cerimônia ter ocorrido nesta segunda, os trabalhos já tiveram início no último dia 10, na Escola Estadual Professora Dilecta Ceneviva Martinelli, na Cidade Jardim.