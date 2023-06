Projeto busca R$ 440 mil para iniciar restauro da Matriz Velha de Americana

Valor, que é captado junto à iniciativa privada, é equivalente a 20% do custo total da obra

Restauração resolverá problemas estruturais na igreja, que está fechada desde 2016 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O projeto de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, a chamada Matriz Velha, em Americana, busca R$ 440 mil para iniciar as obras. O valor, que é captado junto à iniciativa privada, corresponde a 20% do custo total da reforma, estimada em R$ 2,2 milhões.

Segundo a arquiteta-restauradora responsável, Juliana Binotti, a recuperação da matriz só pode começar quando for captado pelo menos o percentual exigido pela Lei Rouanet.

“Existe um captador apresentando o projeto junto a empresas que demonstram vontade em contribuir e já há interessadas. O prazo para essa captação é até dezembro deste ano, mas tendo 20% do custo total da obra, podemos começar.”

O projeto teve início no 1º semestre de 2017, mas a captação de recursos para o andamento das obras foi prejudicada pelas denúncias de abuso sexual envolvendo o então reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, o ex-padre Pedro Leandro Ricardo, e pela pandemia da Covid-19.

Em reportagem publicada pelo LIBERAL, no ano passado, o ex-reitor da Basílica, Pedro Leandro Ricardo, disse que a justificativa de que a captação de recursos foi prejudicada por conta de denúncias envolvendo seu nome, não procede.

“Era apenas uma figura desse projeto, existiam outras pessoas envolvidas. Este projeto está documentado. Não admito mais que meu nome seja usado para justificar a falta de empenho de todos aqueles que me sucederam e suas equipes para o restauro da igreja ou de qualquer outra ação”, declarou na época.

A igreja foi tombada como patrimônio histórico em agosto de 2017. Neste mesmo ano, a basílica fez uma campanha e com a colaboração da comunidade conseguiu resgatar documentos que ajudaram na elaboração do trabalho de restauração do prédio de 1897. Além da importância histórica, a restauração resolverá problemas estruturais na igreja, fechada desde abril de 2016.

PRIMEIRA. A Matriz de Santo Antônio é a primeira igreja do município. Foi construída pelos imigrantes italianos. A função religiosa da igreja, que pertence à Diocese de Limeira, com a realização de missas, casamentos e batizados, foi encerrada no ano de 1990 devido à necessidade de reformas e manutenção.

Em 1997, foram feitas novas reformas e, posteriormente, algumas poucas atividades continuaram, como missas semanais e casamentos. Em março de 2016, devido a problemas estruturais e infiltração no telhado da igreja, a Diocese de Limeira decidiu encerrar as atividades até que o processo de restauro seja concluído.