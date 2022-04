Projeto autorizativo é aprovado pela câmara em regime de urgência

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira, em regime de urgência, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a incluir aulas de inglês na rede municipal de ensino já a partir do 1º ano do Ensino Fundamental – atualmente, a disciplina entra na grade escolar apenas a partir do 6º ano. O texto é de autoria da vereadora Dra. Rosângela Gallardo Caro (Cidadania).

Parlamentar deve ter participado de sua última sessão – Foto: Divulgação / Câmara de Americana

No entanto, por se tratar de uma proposta apenas autorizativa, sua entrada na pauta em regime de urgência foi contestada pelos vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Nathália Camargo (Avante).

Eles argumentaram que o texto deveria, antes, passar pela avaliação das comissões da Casa, assim como acontece com outras proposituras.

Leis criadas por meio de projetos autorizativos, na prática, não são determinantes, pois a prefeitura não é obrigada a segui-las. Até porque, como o próprio nome diz, trata-se somente de uma autorização, o que afasta a necessidade de urgência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mesmo assim, os parlamentares colocaram o projeto de Rosângela na pauta. Apenas Gualter, Nathália, Dr. Daniel (PDT) e Professora Juliana (PT) votaram contra a urgência. Depois, porém, eles votaram pela aprovação da proposta.

A inclusão em urgência teria sido motivada pelo fato de que essa deve ter sido a última sessão de Rosângela. Desde janeiro, ela tem substituído o vereador Dr. Otto Kinsui (Cidadania), que está de licença médica e deve voltar à câmara na próxima semana.