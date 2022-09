Projeto amplia para 25 o quadro de professores de educação especial em Americana

A Prefeitura de Americana quer ampliar de dez para 25 o número de vagas para professor de educação especial na rede municipal de ensino. O aumento está previsto num projeto de lei que o Executivo enviou à câmara nesta segunda-feira.

A proposta cria, ainda, três vagas de analista em planejamento e orçamento, com salário de R$ 4,1 mil, e outras três de técnico em planejamento e orçamento, com vencimento de R$ 2,6 mil.

O texto também também prevê jornada de 40 horas semanais para os novos servidores que assumirem os cargos de professor de educação especial e professor de creche. Os salários são R$ 4,9 mil e R$ 3,8 mil, respectivamente.

Os atuais professores de educação especial têm uma carga de 30 horas semanais, enquanto que os professores de creche trabalham 33 horas por semana.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, já adiantou ao LIBERAL que novos professores de creche serão contratados por meio do próximo concurso público da prefeitura, previsto para este ano. A tendência é que essa prova também inclua os outros cargos citados no projeto.

Secretário Vinicius Ghizini adiantou que professores de creche serão contratados por meio de concurso – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Questionada pela reportagem sobre o assunto, a administração municipal não se manifestou. A prefeitura deverá dar maiores detalhes nesta quinta, em entrevista coletiva. O projeto de lei, agora, precisa passar por votação na câmara.

HISTÓRICO. Neste ano, outros postos de trabalho já tinham sido abertos pelo Executivo na Educação. A administração municipal criou um novo cargo, o de monitor escolar, com um total de 150 vagas, das quais pelo menos 50 já serão preenchidas por meio do próximo concurso público.

A prefeitura ainda ampliou de 30 para 100 o número de cuidadores, que são responsáveis pelo apoio aos professores no atendimento dos alunos com necessidades especiais.

A Secretaria de Educação também fez um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 117 professores substitutos.

O objetivo era suprir a demanda até a realização do concurso, que reforçará praticamente todas as secretarias da prefeitura, com vagas para 89 cargos.